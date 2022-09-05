Как замариновать курицу для шашлыка и какой маринад самый вкусный для этого блюда - узнайте в материале УНИАН.

Курица – простое, понятное и вкусное мясо. Его может приготовить каждый, а испортить очень сложно. Куриное мясо имеет много преимуществ, а основные из них – легко маринуется и быстро готовится.

При этом готовить курятину можно как дома, так и на улице. Ведь что может быть лучше куриного шашлыка. Но вкус готового блюда во многом зависит от того, в чем мясо маринуется.

УНИАН расскажет, как замариновать курицу для шашлыка и какой маринад самый вкусный для этого блюда.

Видео дня

Ранее УНИАН писал, как правильно готовить шашлык из курицы.

Как мариновать курицу для шашлыка

Все начинается с подготовки мяса. Несколько простых правила помогут сохранить нежность и сочность мяса:

Лучше всего взять свежую курятину. Если же есть только замороженная, то она тоже подойдет. Тогда сначала курицу необходимо разморозить. Лучше сего это делать при комнатной температуре. Тщательно вымыть и промакнуть мясо бумажным полотенцем. Не стоит добавлять соль в маринад, потому что мясо будет сухим. Солить курицу лучше минут за 10 до готовки.

Сколько по времени нужно мариновать курицу

Ответ на этот вопрос зависит от того, что именно вы планируете готовить. Если речь идет не о целой курице, то мясо в маринаде можно оставить лишь на пару часов.

Голени, окорочка, филе и крылышки можно мариновать при комнатной температуре. Куриные голени и окорочка маринуются 2-3 часа, а филе и крылышкам достаточно одного часа.

Можно ли оставить курицу мариноваться на ночь

Да и еще раз да, если нужно замариновать целую курицу. Дело в том, что целая куриная тушка будет пропитываться маринадом очень долго, поэтому ее лучше мариновать в холодильнике.

Для чего добавляют уксус в маринад

В основе правильного маринада для курицы должна быть кислота. Она размягчает куриное мясо и позволяет сохранить влагу, что сделает готовое блюдо нежным.

Раньше часто для маринада уксус, который конечно же размягчит мясо. Правда, многие повара считают этот метод пережитком советского прошлого. Уксус частот используют, чтобы скрыть недостатки некачественного мяса.

Лучше всего маринад для куриного шашлыка делать на кефире, лимонном соке или обычном йогурте, потому что они содержат кислоту.

Маринад для шашлыка из курицы на кефире

Это простой рецепт позволит приготовить особенно нежный куриный шашлык на мангале. Кроме того, это быстрый маринад для курицы, так как он быстро готовится, а курица в нем быстро маринуется.

Что для этого необходимо:

0,5 кг обычного лука;

3 ст. л. растительного масла;

0,5 л кефира;

любимая приправа для курицы, соль, чеснок – по вкусу.

Приготовление

Сначала порежьте лук кольцами и измельчите чеснок (если вы от него не решили отказаться).

Добавьте к курице овощи, масло, соль, приправу, кефир и крупно нарезанную петрушку и перемешайте. Оставьте до двух часов. Дальше жарим куриный шашлык на мангале до готовности.

Вас также могут заинтересовать новости: