Не спешите отчаиваться, обнаружив грязные обои - есть несколько способов, как избавиться от жирных пятен на стене.

Жирное или замасленное пятно на обоях как-то сразу настроение портит. Особенно, если обои новые, или когда нет денег, чтобы поменять старые. Не спешите расстраиваться - попробуйте сначала избавиться от пятен с помощью подручных средств. Есть по крайней мере 5 способов, как вывести пятно с бумажных обоев - с ними куда сложнее, чем с флизелиновыми.

Как вывести старые жирные пятна с обоев

На виниловых и флизелиновых обоях избавиться от пятен жира проще - такие обои имеют специфическую структуру, которая препятствует проникновению загрязнения, и водоотталкивающий слой. Свежее жирное пятно с флизелиновых и виниловых обоев удалить очень просто - достаточно потереть его влажной тряпочкой. Если пятно на обоях давно, от него можно избавиться с помощью моющего средства. Его разводят в воде пропорция 1:10, смачивают в растворе губку (если очень старое, можно взять зубную щетку) и протирают загрязнение, а затем промакивают бумажной салфеткой.

С пятнами на бумажных обоях справиться сложнее, но все-таки можно. Есть несколько способов.

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Утюг и туалетная бумага

Хорошо справляются со свежими пятнами жира. Для этого туаленую бмагу прикладывают к загрязнению и приглаживают слегка нагретым утюгом (чтобы до подошвы можно было дотронуться рукой). В процессе этого бумага будет пропитываться жиром, ее следует периодически заменять на чистую – пока не исчезнет загрязнение.

Хлебный мякиш

Отлично подходит для всех видов обоев, в том числе и для бумажных. Для того, чтобы вывести жирное пятно, к нему прикладывают кусочек хлебного мякиша и прижимают на несколько минут. Клейковина хлеба впитывает жир. Если нужно, процедуру повторяют несколько раз.

Мел

Отлично вбирает в себя жир. Мел нужно измельчить до состояния порошка и втереть в пятно. После того, как мел впитает жир, его нужно удалить щеткой или сухой мягкой тряпкой.

Зубной порошок или крахмал

Также помогают устранить жирные пятна с бумажных обоев. Порошком или крахмалом присыпают пятно и оставляют на несколько минут, а затем протирают сухой тканью.

Канцелярский ластик

Избавиться от жирных пятен на бумажных обоях можно также с помощью обычного ластика. Но с ним нужно быть очень осторожным, так как он может испортить обои. В этом случае хорошо найти мягкий, такой, каким пользуются художники, и аккуратно потереть пятно.

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