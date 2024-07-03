Иногда для очистки смартфона люди берут все, что попадается под руку.

Утверждение о том, что экран смартфона - самое грязное место в нем, звучит весьма убедительно. Все мы время от времени стараемся его протирать, но можно ли протирать экран телефона влажной тряпкой или вообще любыми тканями и жидкостями, которые попадаются под руку? УНИАН разобрался в этом.

Чем нельзя протирать экран телефона - стоп-список

Специалисты по ремонту смартфонов, сформировали список из средств, которыми категорически запрещено вытирать экран гаджета. Причины разные.

Спирт

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Несмотря на то что эта жидкость лучше остальных очищает экран, она же разрушает защитное покрытие телефона, из-за чего он становится более чувствителен к повреждениям. Можно ли спиртом протирать экран телефона - нет. Можно ли протирать экран телефона антисептиком или влажными салфетками на основе спирта? Тоже нет.

Жидкость для очистки стекол

Единственный вариант, зачем нужен стеклоочиститель - это чистить стекла. Серьезно, экран смартфона - не совсем то стекло, о котором идет речь. Он слишком чувствителен в отличие от окон или зеркал, так что, подобное средство медленно, но верно будет разъедать поверхность экрана.

Бытовая химия для чистки сантехники или посуды

Любые химические средства, которые вы используете для уборки в квартире, точно не подходят для смартфона. Гель для унитаза нужно наливать в унитаз, а порошок для ванны - в ванну. Если вы начнете использовать бытовую химию для очищения экрана гаджета, будет то же самое, что и со стеклоочистителем.

Перекись

Еще одна плохая идея - вытереть экран от грязи перекисью водорода. С помощью него у вас получится сделать гаджет идеально чистым буквально на пару минут, а потом вы заметите, что экран начал "притягивать" пыль и грязь быстрее обычного. Произошло это, потому что вы уничтожили защитное покрытие перекисью - так что, лучше этого избежать и выбрать более щадящее средство.

Уксус

Редко, но бывает, что смекалистые хозяйки используют такую доступную кислоту, чтобы вернуть своему телефону привлекательный вид. Но ни один мастер делать этого не советует - кислота разъедает защитные свойства экрана, а чувствительный дисплей точно не обрадуется такому варварскому обращению с ним.

Мы разобрались, можно ли протирать экран телефона влажными салфетками на основе спирта, а также другими популярными жидкостями, но для того чтобы очистить экран каким-то средством, его нужно куда-то нанести. Два самых худших варианта - джинсы и бумажные полотенца.

И тот, и другой вариант приведет к царапинам на экране, а в случае с бумажными салфетками результат может быть не таким плачевным, но совершенно нулевым - вы только размажете грязь и жир по стеклу.

Чем протирать экран телефона от жира можно

Кроме запретных жидкостей и тканей, важно запомнить и список того, чем протирать экран, чтобы его не повредить, рекомендуют без зазрения совести. Вариантов всего два:

дистиллированная вода;

спреи для электронных гаджетов.

Только эти две жидкости совершенно безопасны для смартфонов. Наносить их нужно и можно на специальные салфетки для монитора, тряпочки из микрофибры или безворсовые тряпочки для дисплеев. Для очистки особенно труднодоступных мест допустимо использовать ушные палочки.

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