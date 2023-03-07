Старое одеяло можно отстирать от пятен с помощью простых домашних средств.

Даже у самых чистоплотных хозяев одеяло со временем покрывается пятнами. Чтобы одеяло было чистым и мягким, и при этом не деформировалось от стирки, нужно знать несколько хитростей. Стирать одеяло желательно минимум раз в полгода, чтобы в нем не скапливалась пыль.

Ранее мы рассказывали, как отстирать пятна с одежды разных видов.

Как стирать одеяло в стиральной машинке

Читайте информацию о том, как постирать одеяло, на ярлыке изделия. Большинство одеял, кроме ватных, можно стирать в машинке в режиме "ручная стирка". Важно, чтобы машинка была рассчитана на загрузку не меньше 7 килограмм.

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Температуру воды рекомендуется устанавливать на значении не больше 40°. Количество оборотов в минуту не должно превышать 700, иначе наполнитель превратится в комки. Стирают одеяла с порошком и жидким ополаскивателем.

Как постирать ватное одеяло

Ватное одеяло не нужно и нельзя стирать. Под действием воды наполнитель мгновенно превратится в плотные комки. Если такое одеяло сильно загрязнилось - его можно отнести в химчистку.

Как стирать пуховое одеяло

Чтобы пуховое одеяло не деформировалось, стирайте его в режиме "ручная стирка" и при температуре не выше 30°. Вместо порошка берите жидкое средство для стирки. Прополощите одеяло не меньше 3 раз.

Как высушить одеяло после стирки

Одеяла из синтепона и холофайбера можно сушить на бельевой веревке. Остальные виды одеял раскладывают на горизонтальной поверхности для сушки, иначе они скомкаются.

Как вывести пятна из одеяла

Для удаления пятен из одеяла подготовьте пятновыводитель. Переместите наполнитель подальше от участка с пятном. Нанесите пятновыводитель на место загрязнения и оставьте на 10-15 минут. Промойте пятно под струей холодной воды. Повторите процедуру ещё раз, если пятно осталось.

Если пятно после этого не вывелось, дополнительно постирайте одеяло (кроме пуховых) в стиральной машинке.

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