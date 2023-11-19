Человечество за свою историю научилось использовать множество специй, но соль навсегда останется фаворитом.

Соль – самая распространенная специя на планете. Она есть у каждой хозяйки дома. Эта приправа используется во всех блюдах, даже в десертах, благодаря своей способности усиливать вкусы. Кроме того, ее используют даже во время уборки в доме, как абразив.

При этом у соли есть еще и другое свойство – гигроскопичность – она поглощает воду, из-за чего буквально превращается в камень. В этом случае очень сложно использовать специю по назначению.

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Самый простой способ решить эту проблему – применение грубой силы, то есть просто разбить соляной камень. Но можно пойти другим путем – высушить соль.

Как только специя избавится от лишней влаги, то снова превратится в песок. Есть несколько легких способов, как высушить соль от влаги – в духовке или в микроволновке.

Как высушить соль в духовке – 15 минут и все готово

Это очень простой и легкий способ вернуть специи первоначальный вид.

Что для этого нужно:

разогреть духовку примерно до 50-60 градусов;

соль по возможности распределить тонким слоем на пергаменте, которым нужно застелить противень;

сушить специю в духовке примерно 10-15 минут.

Если соли насыпали на противень достаточно много или нужно ускорить процесс сушки, то приправу можно аккуратно помешивать. Это позволит соли равномерно просушиться.

Когда процесс завершится, то специи надо дать время, чтобы остыть. Этот метод не только быстро решит проблему отсыревшей соли, но и сохранит ее вкусовые качества.

Как высушить соль в микроволновке – минутный способ

Если по какой-то причине нет возможности использовать духовку для сушки соли, то можно включить микроволновку. Этот метод будет даже быстрее.

Что нужно сделать:

Распределить комки специи равномерным тонким слоем на тарелке. Выставить низкую мощность, иначе соль подгорит. Приправу нужно прогревать примерно 30-60 секунд.

По истечении времени проверьте соль, если она еще влажная, то процедуру можно повторить. Главное - следить, чтобы специя не перегрелась.

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