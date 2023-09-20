При хранении масла в неподходящих условиях, оно может испортиться: у него меняется вкус, запах и появляется осадок.

Растительное масло является неотъемлемой частью нашей кулинарии, но иногда оно может подвергаться нежелательным изменениям. Давайте разберемся, почему мутнеет подсолнечное масло, меняет вкус, а также как восстановить старое подсолнечное масло.

Как понять, что растительное масло испорчено

Просто посмотрите на него и понюхайте. У пропавшего масла есть темный осадок, неприятный затхлый запах и прогорклый вкус. Учитывайте и то, почему подсолнечное масло горчит, даже если оно свежее. Горечь в подсолнечном масле может появиться из-за процесса окисления, особенно если продукт подвергается длительному воздействию воздуха и света. Окисленное масло приобретает неприятный вкус и запах.

Как очистить подсолнечное масло в домашних условиях от горечи - лайфхак

Бывает такое, что даже купленное в магазине масло имеет неприятную горчинку. Или же оно приобретает такой вкус уже в процессе хранения.

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Запоминайте, что делать, если масло стало горьким:

налейте масло в глубокую кастрюлю и доведите его до кипения;

добавьте к маслу нарезанный лук и обжарьте его до золотистого цвета;

выключите плиту и остудите масло;

перелейте масло в бутылки, вынув из него лук;

добавьте в каждую бутылку по чайной ложке обыкновенной поваренной соли;

оставьте масло с солью на неделю - после этого срока горечь из масла уйдет.

Важно. Если масло все еще горькое, то лучше не употреблять его в пищу.

Как убрать горечь в подсолнечном масле - народный метод

Существует еще один способ, как очистить подсолнечное масло в домашних условиях от горечи. Для этого необходимо смешать растительное масло с горячей водой (но не с кипятком!) в соотношении 1:1. После этого взбейте масло блендером, пока не получится эмульсия. Оставьте смесь на некоторое время. Буквально через полчаса или час масло и вода расслоятся, а горечь должна уйти.

Важно не использовать пропавший продукт в пищу и понимать, чем опасно прогорклое растительное масло. Мало того, что оно испортит вкус любого блюда, так вы еще рискуете получить пищевое расстройство. Лучше применить такое масло для других целей.

Куда можно использовать старое подсолнечное масло - варианты

Если масло пропало, а выбрасывать его вы не хотите, попробуйте изготовить из него полироль для деревянной или шпонированной мебели. Для этого растопите в масле кусочек воска и дайте смеси остыть. Затем нанесите средство на мебель и натрите мягкой тряпкой. Поверьте, эффект вы увидите сразу. Еще старое масло можно использовать для удаления клея или следов от маркера.

Ранее УНИАН рассказывал, почему на подсолнечном масле нельзя жарить.

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