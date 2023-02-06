Когда нет сушильной машины или полотенцесушителя, быстрая сушка белья может стать проблемой. Как ускорить процесс сушки, подскажет УНИАН.

Как сделать так, чтобы одежда быстро высохла - вопрос необычайно актуальный для многих зимой, и тем более - для тех, кто из-за постоянных отключений света сидит без отопления. УНИАН собрал простые рекомендации, которые помогут ускорить сушку вещей.

Ранее мы рассказывали, как сделать мягким постельное белье при стирке,. Теперь разберемся, как быстро сушить постельное белье и одежду без каких-либо специальных приспособлений.

Как высушить одежду в стиральной машине - способ с полотенцем

Один из эффективных способов, как быстро просушить одежду в стиральной машине - это дополнительный цикл отжима. Включать его следует после того, как стиральная машинка полностью закончила стирку. Только этого будет достаточно, чтобы быстро высушить мокрую одежду.

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Однако опытные хозяйки нашли, как этот способ можно улучшить, чтобы высушить одежду очень быстро - едва ли не за 5 минут. Нужны сухие махровые полотенца. Просто добавьте их в барабан к постиранным и отжатым влажным вещам, а затем поставьте на отжим еще раз. При необходимости повторите процедуру. Полотенце впитает влагу из вещей, и они станут сухими.

Конечно, у этого способа есть недостаток в виде необходимости после постирать и высушить еще и полотенце, но идеально подойдет для случаев, когда высушить одежду нужно так быстро, насколько это возможно.

Как сушить одежду - рекомендации

Сушка белья, безусловно, элемент домашней рутины, не требующий специальных навыков. Но есть простые рекомендации, как развешивать одежду, чтобы быстро высушить ее, о которых вы могли даже не задумываться. К примеру, советуют выворачивать одежду каждые несколько часов. Это значительно ускорит ее высыхание.

Ну и, конечно, по возможности стоит развешивать мокрую одежду на определенной дистанции. Тогда воздух будет равномерно циркулировать, и белье высохнет быстрее.

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