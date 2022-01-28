Постоянное наличие свежей зелени у себя дома поможет вам сэкономить на этих продуктах и не покупать их в магазине.

Многие украинцы постоянно используют укроп и петрушку для приготовления блюд. Это и не удивительно - свежая зелень богата множеством полезных витаминов. УНИАН расскажет, как вырастить петрушку и укроп на подоконнике.

Ранее мы говорили о том, как ухаживать за домашними растениями в феврале 2022.

Как вырастить дома укроп и петрушку - инвентарь

Прежде, чем выбирать семена зелени, обзаведитесь необходимым оборудованием и купите:

горшок глубиной 15-20 см и отверстиями внизу;

садовый грунт для комнатных растений;

семена;

пульверизатор для воды;

люминесцентные лампы.

После того, как все из перечня выше у вас будет в наличии, приступайте к выбору семян.

Как вырастить укроп на подоконнике

Стоит учитывать, что укроп - это однолетнее растение, поэтому вам придется запастись терпением. Для того, чтобы вырастить укроп из семян, потребуется около 5-8 недель.

Преимущества: посадить укроп в квартире можно в любое время года. С октября по март вам нужно будет обеспечить дополнительное освещение, а вот с марта по август - нет, да и ухаживать за растением гораздо легче.

Какой сорт укропа лучше выращивать дома:

"Грибовский" или "Гренадер" - быстрый, но небогатый (4-6 листиков) урожай зонтиков или зелени для консервации;

"Ришелье", "Амбрелла", "Кибрай" - среднеспелый сорт, урожай 6-10 листьев;

"Аллигатор", "Русский Гигант", "Буян" - сорта, которые созревают поздно, но дают самый богатый урожай - больше 10 листьев.

Далее процесс выращивания укропа в домашних условиях происходит по следующему алгоритму.

Подготовьте семена

Замочите их в воде на 24-48 часов, меняя воду каждые 12 часов. Те семена, которые останутся на поверхности, достаньте и выбросьте - они непригодны для посадки. Все остальные семена достаньте с помощью сита или пролейте через марлю, затем высушите.

Подготовьте грунт

Засыпьте в горшок слой из керамзита на 2-3 см. В качестве почвы можно использовать грунт для комнатных цветов или его смесь с садовой землей. Если садовой земли нет, то смешайте грунт с биогумусом в пропорции 1:4. Почва должна быть рыхлой, чтобы в итоге вы получили желаемый результат.

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Засейте семена

Обильно попшикайте водой из пульверизатора грунт, проделайте в нем отверстия и посадите в них семена. Затем слегка присыпьте землей и снова увлажните.

ВАЖНО: канавки для семян не должны быть глубже 1.5 см и слишком сильно засыпаны землей.

Накройте горшок пленкой или полиэтиленовым пакетом, поставьте в темное место на неделю. Температура должна быть не выше 18-20°C. Как только появятся первые всходы, выдерните лишние ростки так, чтобы между оставшимися было расстояние в 3 см. Поставьте горшок на подоконник.

Поставьте освещение

Если вы выращиваете укроп с марта по август, то дополнительный свет ему не нужен. С октября по март - необходим, поэтому:

установите люминесцентную лампу на высоте 50 см над укропом;

подсвечивайте растение минимум 6 часов в сутки, особенно в пасмурные дни;

зимой укроп должен получать освещение на протяжении 12 часов.

Теперь вам остается только ждать урожая через 30-40 дней. Высаживать семена можно каждые три недели.

Как вырастить петрушку на подоконнике семенами

Чаще всего опытные садоводы выбирают раннеспелые сорта, чтобы получить урожай уже через 10-14 дней.

Какой сорт петрушки лучше выращивать дома:

"Москраузе" и "Астра" - кудрявая петрушка;

"Итальянский гигант", "Лайка", "Пионе", "Плайн" - плоская петрушка.

После того, как вы определились с желаемым сортом петрушки, приступайте к процессу выращивания.

Возьмите влажную марлю, оберните ею семена и оставьте в теплом месте на 2-3 дня, чтобы они проросли. Затем отожмите марлю и высушите семена.

Подготовьте грунт и засейте семена петрушки по аналогичной с укропом технологии. Затем уберите горшок в место, где температура находится в пределах +18-20°C на 14-20 дней. Накрывать пленкой петрушку не обязательно, а поливать нужно через день.

ВАЖНО: вода для полива должна быть кипяченая или отстоявшаяся.

Когда появятся первые всходы, вам нужно, так же как и с укропом, выдернуть лишние ростки. На этом этапе петрушка должна расти при температуре +15-28°C, по ночам допустимо +10-12°C.

Удобрение петрушки и подсвечивание ее люминесцентными лампами происходит по аналогии с укропом. Считается, что зрелая петрушка вырастает до 10-15 см. Собрать первый урожай можно через 2 месяца после всходов, но не срезать под корень, а оставить корешки в 5 см.

Как вырастить петрушку на подоконнике корнеплодами

Преимущество такого способа в том, что вам не придется ждать 2 недели до появления первых ростков. Возьмите емкость глубиной 15-20 см, грунт и пересадите петрушку так, чтобы видны остались только "головки". Полейте отстоявшейся водой и первые несколько дней держите в прохладном месте. Потом можно перенести на подоконник.

Для того. чтобы урожай петрушки и укропа радовал вас круглый год, не забывайте о нескольких важных правилах, описанных ниже.

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