В конце марта 2022 года на платформе Kickstarter представили первый в мире нашейный охладитель. Это компактный кондиционер с аккумулятором, предназначен для использования вне дома: на прогулке, пляжном отдыхе или пикнике. В помещении спастись от жары поможет привычная сплит-система. Чтобы найти подходящее устройство для создания благоприятного климата, изучите технические особенности и тонкости выбора приборов.

Виды кондиционеров

При поиске соответствующей сплит-системы учитывайте тип установки. В бытовых условиях применяют приборы:

Настенные. Подходят для квартир, коттеджей и других небольших помещений. Поддерживают функции обогрева и фильтрации воздуха. Создают благоприятный микроклимат в комнатах с маленькой площадью.

Кассетные. Подходят для коттеджей, просторных залов и холлов. Обеспечивают мгновенное и равномерное охлаждение. Установка кассетных систем сопровождается сложностями и проводится на начальных стадиях ремонта.

Мобильные. Предназначены для дач и небольших комнат. Во включенном состоянии издают характерный шум. Не требуют профессионального монтажа.

Современные сплит-системы работают на базе генераторов периодического напряжения. Это надежные и экономичные устройства, обеспечивающие плавное охлаждение.

Оптимальная мощность

Выбирая кондиционер, учитывайте размеры помещения. Чем просторнее комната, тем больше мощность требуется. Подбирайте устройства из расчета 1 кВт на каждые 10 кв. м.

Если высота потолков в доме выше 3-х метров, предусмотрите запас мощности. Также учитывайте количество людей в комнате. Для многолюдных помещений увеличьте показатель из расчета по 200 Вт на каждого человека.

Больше мощности понадобится, если окна квартиры выходят на солнечную сторону или живете на верхних этажах. Перед покупкой посоветуйтесь с консультантом. Он рассчитает показатели по специально разработанной формуле.

Функциональные возможности

Заранее определите, каковы важные режимы работы. К популярным функциям кондиционеров относят: