Рассказываем, какой кофе выбрать в зернах - на что нужно обращать внимание при покупке в первую очередь.

Многие любят кофе и пьют его каждый день. Но порой даже заядлые кофеманы оказываются перед трудным выбором, пытаясь понять, какой выбрать кофе в зернах. В этом нет ничего сложного: достаточно обратить внимание на три главных критерия, а также знать, какой кофе точно покупать не стоит. Все остальное - это дело вкуса.

Как выбрать кофе в зернах - 3 главных критерия

Критериев выбора кофе есть множество, но в первую очередь нужно обратить внимание на сорт, степень обжарки и свежесть кофейных зерен.

1. Сорт кофе

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Есть два наиболее распространенных сорта кофе - арабика и робуста. Они различаются по способу выращивания, вкусу и стоимости.

арабика имеет мягкий и нежный вкус со сладковатыми шоколадными оттенками, робуста - более тяжелый вкус, с горьким послевкусием.

арабика растет на более высоких высотах при низких средних температурах, робуста - на более низкой высоте и при боле высокой температуре;

робусту легче выращивать, и она дает урожая больше с гектара, чем арабика, поэтому робуста - дешевле.

Кофе более высокого качества состоит либо из 100% арабики, либо со смеси зерен робусты (10-30%) и арабики (70-90%).

Но это вовсе не значит, что сорт робуста - хуже арабики. Робуста - это кофе на любителя, и у качественной робусты тож немало ценителей.

2. Обжарка кофе

Есть три степени обжарки кофейных зерен - темная, средняя и легкая:

темная обжарка - содержит меньше кофеина и менее кислая, она идеально подходит для эспрессо и колд брю (когда кофе заваривают холодной водой), а также для кофе капельного заваривания со сливками и молоком;

средняя обжарка - популярна из-за ее хорошо сбалансированного и умеренного вкуса, такие зерна менее кислые и более фруктовые, чем светлой обжарки, но в то же время и менее насыщенные, чем темной, идеально подходит для эспрессо или кофе пуровер (через фильтр);

легкая обжарка - имеет острую кислинку, более нежная и яркая по вкусу и сохраняет отличительные и оригинальные характеристики обжаренных зерен, идеально подходит для кофе в виде пуровера или капельного заваривания.

Этот критерий будет также подсказкой, если не знаете, как выбрать кофе в зернах для кофемашины.

3. Свежесть зерен

Нет ничего лучше чашки свежеобжаренного кофе! Выбирая кофейные зерна, лучше отдавать предпочтение свежеобжаренным, так как со временем ароматы, которые образуются в результате химической реакции в процессе обжарки, исчезают. Большинство ценителей кофе сходятся во мнении, что наиболее качественный напиток получается из зерен, заваренных на 7-21 день после их обжарки. То есть, здесь работает правило: чем свежее - тем лучше.

Еще один момент, на который можно обратить внимание - содержание кофеина в зернах: робуста в среднем содержит в два раза больше кофеина, чем арабика.

Как выбрать кофе в зёрнах - чего следует избегать

Несмотря на то, что в отрасли уделяется большое внимание качеству, плохой кофе все же существует. Его качество отражается не только на вкусе напитка, но и на здоровье.

При выборе кофейных зерен учитывайте следующие факторы:

избегайте кофе, упакованного в очень большие пакеты - авторитетные производители кофе обжаривают и упаковывают кофейные зерна таким образом, чтобы гарантировать справедливые цены, а также вкус и свежесть в каждой чашке;

вакуумные пакеты, сохраняющие вкус, свежесть и аромат обжаренного кофе - это обязательный атрибут хорошего кофе, не поддавайтесь на маркетинговые уловки в виде стеклянных банок и прозрачных пакетов - они выглядят красиво, но пропускают свет, главный враг кофейных зерен;

избегайте любого кофе, на котором не указано его происхождение - ярлыка с указанием страны недостаточно, должна быть указана ферма или регион, в котором росло кофейное растение;

этикетка "100% кофе" - это не знак качества, а индикатор некачественного купажа, на вашей этикетке должно быть написано "100% арабика", это будет гарантировать качество;

еще один красный флажок - дата "годен до", а не дата "обжарки", указанная на этикетке, которая определяет свежесть кофейных зерен, а не то, когда они станут непригодными для питья.

Совет: обратите внимание на органический кофе - с маркировкой ORGANIC. Это особо ценный вид, который собран на сертифицированных плантациях, где не применяют химических удобрений.

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