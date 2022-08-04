Как отстирать кухонные полотенца в микроволновке или подготовить землю для растений - узнайте в материале УНИАН.

Обычно, микроволновую печь используют для приготовления или разогрева еды. Однако, существует несколько неожиданных вариантов применения такой техники в быту. УНИАН расскажет, как очистить губку от жира в микроволновке и почему с помощью нее можно спасти засохшую тушь.

Ранее мы говорили о том, что можно греть в микроволновке, а что - нельзя.

Как сделать пену для капучино в домашних условиях

Если вы любите ароматный капучино, но у вас нет капучинатора, можно воспользоваться обычной микроволновкой. Вам нужно подогреть молоко, вылить в банку и накрыть крышкой. Тщательно потрясти 20 секунд, сразу поставить в микроволновку и разогревать на максимальной мощности 30-40 секунд.

Сколько греть бекон в микроволновке

Еще один полезный лайфхак - вы можете поджарить бекон в микроволновке и, при этом, избежать появления жира. Чтобы это сделать, выложите на плоскую тарелку бумажные салфетки и кусочки бекона, а сверху накройте бумагой. Обжаривать бекон нужно 20-30 секунд, тогда ломтик станет румяным, а весь жир останется на салфетках.

Как прокалить землю для рассады

Опытные хозяйки знают, что если высадить растения или цветы в небезопасный зараженный грунт, то ничего хорошего из этого не выйдет. Урожай не взойдет, а пышный цветник останется лишь в ваших мечтах. Для того, чтобы этого избежать, нужно обеззаразить грунт - выложить его в бумажный пакет и прогреть в микроволновке в течение 40 секунд. В качестве альтернативы можно использовать и духовку, но это дольше - придется ждать, пока она прогреется.

Как правильно растопить мед и обезвредить лук

Кулинарный лайфхак номер один - процедура растапливания засахаренного меда. Это легко можно сделать в микроволновке, достаточно лишь выложить нужное количество сладости в глубокую тарелку и нагреть ее в микроволновке. По времени достаточно 30 секунд, главное - следить, чтобы мед не перегрелся и не закипел.

Второй полезный совет касается тех, кто постоянно плачет от лука. Во время нарезки овощ выделяет сок, от которого слезятся глаза. УНИАН знает, как не плакать из-за лука - его нужно очистить, отрезать верхушку, перевернуть и положить в микроволновку. Греть 30 секунд, затем остудить и использовать для приготовления пищи.

Как стирать в микроволновке полотенца

Кухонные полотенца быстро пачкаются, так как постоянно контактируют с жиром, пылью или различными жидкостями. Для того, чтобы вернуть им привлекательный вид, не обязательно включать стиральную машинку - микроволновки будет достаточно.

Намочите полотенце, натрите его хозяйственным мылом, положите в полиэтиленовый пакет. Не завязывая, отправьте в микроволновку и поставьте таймер на две минуты. Затем аккуратно достаньте и положите под проточную воду. Ополосните, высушите естественным образом.

Кстати, если вам нужно знать, как очистить губку от жира, то вышеописанная рекомендация здесь тоже поможет. Достаточно смочить губку моющим, положить в микроволновку и "томить" две минуты, а затем промыть под проточной водой. Такая нехитрая процедура быстро убьет всех микробов.

Как восстановить тушь в микроволновке

Засохшая тушь - неприятный момент, с которым рано или поздно сталкивается любая девушка. Не спешите выбрасывать косметику - попробуйте реанимировать. Откройте тушь, поставьте ее на поддон микроволновки, а рядом - емкость с водой. Включите микроволновку на среднюю мощность и поставьте таймер на 40 секунд.

Важный момент: перед тем, как использовать такой метод, убедитесь, что на флакончике с тушью нет металлических надписей.

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