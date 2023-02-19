Пшенная каша невероятно полезна - благодаря высокому содержанию фтора, она укрепляет волосы, кости и зубы.

Диетологи говорят, что регулярное употребление пшена необходимо, так как эта каша обладает многими полезными свойствами. Например, снижает уровень холестерина, нормализует уровень сахара в крови и отлично утоляет голод. УНИАН расскажет, как варить пшено на гарнир так, чтобы он получился вкусным.

Ранее мы говорили о том, как варить гречку - еще одну полезную крупу.

Как варить пшено на воде - подготовительный этап

Прежде чем приступать к варке крупы, ее необходимо правильно подготовить. Для этого достаточно будет несколько раз промыть пшено в проточной воде, регулярно ее меняя - до тех пор, пока жидкость не станет прозрачной. Учитывайте, что если крупа старая, она может горчить - в таком случае просто замочите пшено в воде на 5-10 минут или обдайте кипятком.

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Если вы не знаете, как правильно варить пшено на воде, УНИАН поможет выяснить, сколько же нужно взять этой жидкости. Оптимальная пропорция - на 1 стакан крупы нужно 3 стакана воды. В случае, когда вам нужно выяснить, как варить пшено рассыпчатое, то здесь количество воды должно быть меньше - 2 стакана на 1 стакан пшена.

Как варить пшено - пропорции и рецепт для кастрюли

Для того, чтобы сварить вкусную кашу, придерживайтесь технологии:

промытое пшено выложите в кастрюлю;

залейте нужным количеством воды и доведите до кипения;

посолите и перемешайте кашу;

после закипания убавьте огонь до среднего;

варите до полного испарения жидкости.

В конце вам нужно будет только оставить кашу под крышкой на 5-10 минут, чтобы она настоялась и стала "пышной".

Как варить пшено в мультиварке - метод для ленивых

Многие хозяйки в быту пользуются мультиваркой - такое чудесное приспособление помогает сэкономить кучу времени. Рецепт варки пшена в данном случае очень прост:

всыпать пшено в чашу мультиварки;

залить водой, посолить;

варить в режиме "Крупа" 25 минут.

Для настаивания каши в мультиварке можно включить режим "Подогрев" на 10 минут, а затем подавать ароматный гарнир на стол.

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