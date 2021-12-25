В каком режиме стирать пуховик на синтепоне и стоит ли удалять грязь вручную - узнайте на УНИАН.

Зимняя одежда на пуху или на синтепоне достаточно капризна - многие люди жалуются, что при стирке в машинке наполнитель сбивается, а изделие теряет привлекательный вид. УНИАН подскажет, как происходит стирка пуховика в машинке и можно ли отмыть любимую куртку своими руками.

Ранее мы рассказывали, какие модные куртки на зиму 2022 предлагают людям дизайнеры.

Как стирать пуховик на синтепоне - подготовка и режимы

Перед тем, как начинать процесс стирки, нужно знать о нескольких правилах. Их вы можете изучить на изображении ниже.

Среди рекомендаций на этикетке чаще всего встречаются такие обозначения:

"перечеркнутый таз" - стирка запрещена;

- стирка запрещена; "рука и таз" - разрешена только ручная стирка (чаще всего встречается на изделиях с натуральными составляющими);

- разрешена только ручная стирка (чаще всего встречается на изделиях с натуральными составляющими); "цифры" - оптимальная температура воды;

- оптимальная температура воды; " линия под значком таза" - стирать при деликатном режиме.

Если вы только собираетесь покупать пуховик и точно знаете, что будете стирать его дома - выбирайте стеганые модели. Их легче стирать и сушить в машинке, в отличие от цельных изделий, наполнитель у которых сбивается книзу.

Как вывести пятна на зимней куртке

Чаще всего пуховик загрязняется на рукавах, воротнике и подоле. Перед тем, как стирать его весь, вы можете точечно удалить загрязнения. Универсальный вариант - намылить пятно хозяйственным мылом, потереть и ненадолго оставить.

Существует несколько рекомендаций, как убрать сложные пятна:

Жир - смесь крахмала и соли в пропорции 1:1 + вода. Такой пастой нужно намазать пятно, подождать и смыть влажной губкой.

- смесь крахмала и соли в пропорции 1:1 + вода. Такой пастой нужно намазать пятно, подождать и смыть влажной губкой. Тональный крем и пудра - ватный диск, смоченный мицеллярной водой.

- ватный диск, смоченный мицеллярной водой. Пятно на белой ткани - нашатырный спирт и перекись в пропорции 1:1. Потереть проблемную зону и смыть водой.

Есть возможность сделать домашний пятновыводитель, который смывает любые загрязнения. Для этого смешайте в стакане воды 2 ч.л нашатырного спирта и моющего средства. Распределите по загрязненным участкам, а затем смойте водой. Помните о том, что после таких манипуляций пуховик все равно нужно постирать, иначе останутся разводы.

Как стирать пуховик в машинке автомат

Выверните пуховик наизнанку, положите его в стиральную машину, добавьте 2-3 теннисных мячика. Можно использовать специальные - для стирки. Единственный момент - проверьте, не меняют ли мячики цвет.

Читайте также8 способов отстирать кухонное полотенце: избавляемся от жира и запахаЗалейте в отсек жидкий порошок или положите капсулы, можно добавить кондиционер. Если у вас есть режим для стирки верхней одежды - включите его, если нет, то подойдут "Деликатный", "Шерсть" или "Шелк". Оптимальная температура - 30°C. В конце желательно запустить дополнительный этап полоскания, чтобы в изделии не осталось моющего средства.

Полезный совет: во время стирки положите в барабан полотенце, которое не линяет. Это поможет зимней куртке не раздуваться до невероятных размеров. И никогда не стирайте два пуховика вместе.

Как постирать пуховик вручную

Наполните ванну или таз теплой водой, температура - не более 30°C. Затем растворите в воде порошок, количество определяйте по инструкции. Замочите пуховик в воде на 15-20 минут, а после - потрите его губкой. Ни в коем случае не трите рукава или части пуховика между собой - испортите одежду.

В конце слегка отожмите пуховик и прополощите его в чистой воде до тех пор, пока не исчезнут следы порошка. Выкручивать и выжимать верхнюю одежду категорически запрещено.

Как сушить пуховик на синтепоне

После стирки выверните пуховик, расправьте, вытащите карманы. Повесьте на плечики и вынесите на балкон или в комнату. Если стирали изделие вручную, то можно оставить его над ванной, пока не стечет вода. Периодически выжимайте низ изделия, сливая жидкость.

Категорически запрещено сушить пуховик феном или на батарее - он должен высыхать естественным образом вдали от нагревательных приборов. Также лучше не использовать режим сушки в стиральной машинке - такая процедура может испортить натуральный наполнитель, что впоследствии делает изделие тонким и снижает его теплоизоляционные свойства.

Почему на пуховике после стирки остаются разводы

Существует целый перечень проблем, с которыми сталкиваются люди после стирки верхней одежды. УНИАН разобрал наиболее распространенные среди них:

Пух или синтепон сбился внутри - распределите наполнитель вручную во время сушки, если не помогло - постирайте заново.

- распределите наполнитель вручную во время сушки, если не помогло - постирайте заново. Остались разводы - не вымылось моющее, прополощите одежду дополнительно.

- не вымылось моющее, прополощите одежду дополнительно. Остались старые пятна - плохо удалили их в первый раз, повторите процедуру еще раз, а потом снова постирайте пуховик.

- плохо удалили их в первый раз, повторите процедуру еще раз, а потом снова постирайте пуховик. Появился неприятный запах - вынесите изделие на свежий воздух, проветрите его. Если не помогло - постирайте повторно.

Важно помнить, что пуховик сушится по-разному: от пары часов до пары дней. Проследите за тем, чтобы он высох окончательно прежде, чем убирать его в шкаф. Нарушение это правила повлечет за собой образование сырости и начало процесса гниения наполнителя.

Вас также могут заинтересовать новости: