Почему в квартире неприятный запах, где искать источник и как от него избавиться - узнайте в материале УНИАН.

У каждой квартиры есть свой уникальный запах - он формируется благодаря многим факторам. Иногда случается так, что квартира начинает неприятно пахнуть - в этот момент важно найти источник смрада и быстро от него избавиться. УНИАН расскажет, как убрать запах старости в квартире или любой другой.

Ранее мы говорили о том, как убрать неприятный запах в холодильнике.

Странный запах в квартире или доме - причины

Прежде, чем избавляться от неприятного аромата, необходимо найти его источник. Чаще всего, причиной отвратительного "амбре" становятся:

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мусорное ведро - сбрызгивать отбеливателем, мыть и проветривать, а также регулярно выносить мусор;

- сбрызгивать отбеливателем, мыть и проветривать, а также регулярно выносить мусор; кошачьи миски и подстилки - промывать\стирать водой с детским мылом (порошки и моющие использовать нельзя);

- промывать\стирать водой с детским мылом (порошки и моющие использовать нельзя); корзина для белья - не держать в ванной, белье стирать сразу, а не складывать слоями;

- не держать в ванной, белье стирать сразу, а не складывать слоями; постельное белье - стирать 1 раз в неделю;

- стирать 1 раз в неделю; стиральная машина - открывать дверцу, чистить лоток для порошка, вытирать воду с манжета;

- открывать дверцу, чистить лоток для порошка, вытирать воду с манжета; посудомоечная машина - регулярно чистить корзины и внутренности, запускать режим сушки.

Как ни странно, но причиной неприятного запаха также может стать и новая мебель - в составе материалов присутствуют летучие органические соединения. Если вы будете постоянно ими дышать, то рано или поздно ощутите проблемы с дыханием или симптомы аллергии. В такой ситуации поможет только очиститель воздуха с угольным фильтром или возврат мебели.

Как устранить въевшийся запах - народные методы

Для того, чтобы быстро избавиться от нежелательных ароматов в жилище, вы можете:

сделать генеральную уборку;

вскипятить на кухне воду с уксусом, а затем проветрить помещение;

поджарить на конфорке кожуру от цитрусовых;

расставить по квартире баночки с кофейными зернами;

купить и поджигать ароматические палочки;

развесить по дому чайные пакетики и открыть окно;

положить в шкафы и комоды холщовые мешочки с травами;

сделать ароматическую лампу с эфирными маслами;

использовать покупную парфюмерию для дома.

Если у вас в квартире есть курильщик, то рано или поздно вся мебель в доме пропитается табачным дымом. Облегчить ситуацию помогут влажные полотенца - их нужно развесить на поверхностях и открыть окно, а полотенца потом постирать, так как они впитают в себя неприятный запах.

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