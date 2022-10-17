У каждой квартиры есть свой уникальный запах - он формируется благодаря многим факторам. Иногда случается так, что квартира начинает неприятно пахнуть - в этот момент важно найти источник смрада и быстро от него избавиться. УНИАН расскажет, как убрать запах старости в квартире или любой другой.
Ранее мы говорили о том, как убрать неприятный запах в холодильнике.
Странный запах в квартире или доме - причины
Прежде, чем избавляться от неприятного аромата, необходимо найти его источник. Чаще всего, причиной отвратительного "амбре" становятся:
- мусорное ведро - сбрызгивать отбеливателем, мыть и проветривать, а также регулярно выносить мусор;
- кошачьи миски и подстилки - промывать\стирать водой с детским мылом (порошки и моющие использовать нельзя);
- корзина для белья - не держать в ванной, белье стирать сразу, а не складывать слоями;
- постельное белье - стирать 1 раз в неделю;
- стиральная машина - открывать дверцу, чистить лоток для порошка, вытирать воду с манжета;
- посудомоечная машина - регулярно чистить корзины и внутренности, запускать режим сушки.
Как ни странно, но причиной неприятного запаха также может стать и новая мебель - в составе материалов присутствуют летучие органические соединения. Если вы будете постоянно ими дышать, то рано или поздно ощутите проблемы с дыханием или симптомы аллергии. В такой ситуации поможет только очиститель воздуха с угольным фильтром или возврат мебели.
Как устранить въевшийся запах - народные методы
Для того, чтобы быстро избавиться от нежелательных ароматов в жилище, вы можете:
- сделать генеральную уборку;
- вскипятить на кухне воду с уксусом, а затем проветрить помещение;
- поджарить на конфорке кожуру от цитрусовых;
- расставить по квартире баночки с кофейными зернами;
- купить и поджигать ароматические палочки;
- развесить по дому чайные пакетики и открыть окно;
- положить в шкафы и комоды холщовые мешочки с травами;
- сделать ароматическую лампу с эфирными маслами;
- использовать покупную парфюмерию для дома.
Если у вас в квартире есть курильщик, то рано или поздно вся мебель в доме пропитается табачным дымом. Облегчить ситуацию помогут влажные полотенца - их нужно развесить на поверхностях и открыть окно, а полотенца потом постирать, так как они впитают в себя неприятный запах.