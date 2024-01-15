Неприятный запах из холодильника быстро испарится, если добавить в воду для мытья несколько средств.

Неприятный запах в холодильнике сильно досаждает, особенно когда он переходит на пищевые продукты. Появляться он может из-за хранения испорченной еды, забитой вентиляции или неплотно закрытых контейнеров. К счастью, убрать затхлость можно домашними средствами.

Перед тем, как убрать запах в холодильнике, достаньте из него все продукты и разморозьте. Затем промойте холодильник любым из перечисленных в нашей статье способов. Не забудьте также протереть резинку на двери - она тоже впитывает запах. После полного высыхания полок технику можно подключать в розетку.

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Как убрать запах из холодильника с помощью соды

Сода эффективно убирает посторонние запахи. Есть два способа мытья холодильника содой:

Сода + вода : 1 столовую ложку растворите в 1 л теплой воды и вымойте технику изнутри. Ещё один рецепт: 4 столовые ложки соды залейте водой, чтобы получилась густая кашеобразная масса. Нанесите смесь на стенки, полки и дверцы холодильника. Оставьте на полчаса и промойте чистой теплой водой.

: 1 столовую ложку растворите в 1 л теплой воды и вымойте технику изнутри. Ещё один рецепт: 4 столовые ложки соды залейте водой, чтобы получилась густая кашеобразная масса. Нанесите смесь на стенки, полки и дверцы холодильника. Оставьте на полчаса и промойте чистой теплой водой. Сода + уксус + вода . Для избавления от затхлого и плесневелого запаха смешайте уксус и теплую воду в соотношении 1:2, затем добавьте столовую ложку соды и промойте этой смесью холодильник.

После работы промойте холодильник ещё раз влажной тряпкой.

Как убрать неприятный запах в холодильнике уксусом

Уксусный раствор быстро уберет затхлый аромат из холодильника. Вместе него в камере техники останется аромат уксуса, который быстро выветрится.

Для мытья смешайте уксус и теплую воду в равных количествах, и протрите холодильник изнутри. Оставьте дверцу открытой, пока запах уксуса не испарится.

Как удалить запах в холодильнике лимонной кислотой

Лимонка хорошо удаляет устаревший запах мяса, рыбы, молочных продуктов и других белковых продуктов. Смешайте две чайные ложки лимонной в 500 мл теплой воды. Этой смесью протрите холодильник изнутри с помощью губки.

Ещё один способ - использовать свежий лимон. В этом случае достаточно выжать несколько капель сока на губку и протереть холодильник.

Супер-смесь от запаха в холодильнике

Очень мощная смесь от посторонних запахов в холодильнике готовится так: 20 г натертого хозяйственного мыла + 1 ложка моющего средства для посуды + 1 столовая ложжа соды + 400 мл теплой воды. Смешайте эти ингредиенты, вымойте холодильник и ещё раз прополосните теплой водой.

Чем убрать неприятный запах в холодильнике, если мытье не помогло

Если после мытья всех полок и дверцы посторонний запах всё равно чувствуется - включите его в розетку и оставьте на ночь открытый контейнер с одним из средств, которые впитывают запахи:

100 г соды;

измельченный в порошок активированный уголь (20 таблеток);

корочки апельсина;

чашка кофе:

ломтик хлеба.

Также холодильник можно промыть смесью нашатырного спирта (30 мл) и воды (300 мл). Нашатырь эффективно удаляет посторонние запахи, но работать с ним нужно в перчатках и медицинской маске.

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