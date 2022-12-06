Средства, которые помогут избавиться от неприятного "аромата", вероятно, уже есть у вас дома.

Неприятный запах от обуви, заметный даже окружающим – досадная проблема, от которой никто не застрахован. Рассказываем, что эффективно поглощает запах в обуви и как предотвратить его появление.

Как убрать запах из обуви солью

Один из популярных способов эффективно избавить обувь от неприятного запаха – соль. Она поглощает лишнюю влагу, убивает бактерии.

После носки и перед использованием соли следует дать обуви просохнуть (даже если не намокла) и вынуть стельки. Соль можно засыпать ровным слоем прямо в обувь. Также можно – что будет проще и предотвратит возможный дискомфорт от крупинок в будущем – поместить соль в чистый мешок или носок и уже его поместить в обувь. Рекомендуют оставить соль в обуви на одну ночь, уже на утро – высыпать. Процедуру рекомендуют повторять при необходимости и чередовать с солевыми или содовыми ванночками для ног.

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Хлоргексидин от "аромата" в обуви

Эффективное средство от запаха обуви можно найти и в аптеке, к примеру – антисептик хлоргексидин.

Им следует тщательно обработать обувь изнутри. Сделать это будет удобно с помощью кусочка ваты или ватного диска. Далее обувь рекомендуют отправить в крепко завязанный пакет на пару часов, после – просушить на открытом воздухе.

Неприятный запах от обуви на меху – как решить проблему

Как убрать запах из зимней обуви с мехом – вопрос, которым придется задаться хоть раз едва ли не каждому владельцу таких сапог или ботинок. Особенно, если мех синтетический. Такие изделия трудно просушить, в них плохо циркулирует воздух – все это прекращает сапоги и ботинки в рай для бактерий и они источают вовсе не райский аромат. Чтобы ситуация не стала катастрофической, лучше иметь хотя бы еще одну пару и менять обувь через день.

Обязательно сушите такую обувь – с помощью вложенной скомканной бумаги или специальных устройств для сушки. Обрабатывайте мех антисептиками (подойдет даже спирт с водой) и не бойтесь добавлять что-нибудь ароматное. Можно капнуть пару капель ароматических масел, положить пакетик чая или молотого кофе под стельку или просто воспользоваться покупным дезодорантом для ног.

Что делать, чтобы обувь не начала вонять

Лучшее средство от неприятного запаха от ног в обуви – принять меры для предотвращения его появления. Вот несколько правил, что сделать чтобы обувь не воняла, которых можно придерживаться в домашних условиях:

носите разную обувь и меняйте стельки;

носите носки из натуральных материалов, которые впитывают пот;

устраивайте своим ботинкам, туфлям и кроссовки "воздушные процедуры" минимум раз в неделю;

следите за здоровьем стоп;

попробуйте дезодорант для ног – такие можно найти даже в сетевых магазинах бытовых товаров.

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