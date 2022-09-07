Устали от вони в кроссовках? Стыдно снимать ботинки при посторонних? Тогда эта статья для вас. УНИАН расскажет, как убить запах в обуви.

Запах в обуви появляется из-за размножения бактерий. Бактерии в обуви размножаются особенно активно, когда нога потеет. Но даже самые дорогие и "дышащие" кроссовки не спасут от естесственных процессов. Ловите несколько проверенных способов, как избавиться от запаха обуви за 5 минут.

Как избавиться от запаха в обуви за 5 минут в домашних условиях

Самый быстрый и простой способ убить запах в обуви - воспользоваться специальным спреем. Купить их можно в магазинах косметики. Обычно эти спреи не только моментально маскируют неприятный запах, но и в дальнейшем блокируют его появление. Однако использование спреев не отменяет уход за обувью, мытье стелек и сушку.

Как избавиться от запаха в обуви за одну ночь

Для того, чтобы избавиться от запаха в кроссовках или любой другой обуви, можно воспользоваться уксусом или хлоргексидином. Разведите уксус с водой в соотношении 1:3 и густо смочите или сбрызните из пульвелизатора любимые кеды, туфли или старые батины тапки, которые не дают жить всем домочадцам. Оставьте все это на ночь где-то на открытом воздухе, чтобы не задыхаться еще и от запаха уксуса. Если запах на утро не ушел - процедуру повторить. Этот способ хорош для любой обуви, даже открытой. Главное - хорошо проветрить обувь.

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Осторожно! Уксусом не рекомендуют обрабатывать резиновую обувь.

Как убить запах в обуви

Еще одно средство от запаха в обуви - сода. Для того, чтобы избавиться от запаха обуви с помощью соды, необходимо вынуть стельки, засыпать внутрь обуви сухую соду и оставить на некоторое время - чем дольше, тем лучше. Периодическу соду нужно менять на свежую и чистую, так как она будет становиться влажной. Стельки, которые вы предварительно вынули, обязательно выстирать с мылом. Этот способ хорош только для закрытой обуви - для босоножек и сандалий не подойдет.

Что сделать, чтобы обувь не воняла в домашних условиях

Сода, спреи и уксус помогут сделать так, чтобы не воняла обувь. Однако, если вы страдаете от этой "ароматной" проблемы, ежедневно следует придерживаться нескольких важных правил, чтобы обувь не воняла:

просушивать обувь после носки;

регулярно менять носки на чистые;

использовать спреи для обуви и специальные антиперспиранты для ног;

мыть с мылом и менять стельки на новые по мере необходимости.

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