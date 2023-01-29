Чеснок - природный антибиотик. Благодаря своему антисептическому действию он широко используется не только в кулинарии, но и в медицине. Однако, важно помнить, что игнорирование некоторых правил употребления чеснока может привести к серьезным последствиям.
- Что нельзя есть с чесноком - нужно запомнить
- Кому категорически нельзя есть чеснок - что важно знать
- Как правильно есть чеснок - ценные рекомендации
Ранее УНИАН рассказывал, какие продукты разжижают кровь, а теперь мы поделимся простыми советами, что нельзя есть с чесноком и как правильно есть чеснок для здоровья.
Что нельзя есть с чесноком - нужно запомнить
Чтобы избежать нежелательных последствий при употреблении чеснока, помните эти три простые правила:
- Не запивайте чеснок молоком, это может привести к расстройству желудка.
- Не ешьте фрукты сразу после употребления чеснока, они способны вызвать брожение в желудке.
- Не смешивайте чеснок со свежими томатами, такое сочетание грозит изжогой и метеоризмом.
Соблюдая эти советы, вы сможете исключить негативное влияние чеснока на желудок.
Кому категорически нельзя есть чеснок - что важно знать
Как мы уже писали, чеснок действительно полезен и способен помочь вам быстрее выздороветь, но есть и те, кому принимать его в пищу запрещено или нежелательно. Среди них:
- дети младше двух лет;
- беременные и кормящие мамы;
- люди, у которых язвенная болезнь, заболевания печени (например, гепатит), эпилепсия, астма, пониженное давление или проблемы с желчным пузырем.
Также запомните, что опасным чеснок может быть даже для абсолютно здорового человека, если употреблять его в чрезмерно большом количестве.
Как правильно есть чеснок - ценные рекомендации
Очень просто запомнить тот факт, что чеснок быстро утрачивает свои главные полезные свойства при термической обработке. Кроме того, никакой пользы от него не будет, если употреблять в целом виде.
Значит, чтобы "зарядиться" чесноком как следует, добавлять в пищу его нужно в сыром измельченном виде.