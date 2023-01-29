Как не навредить себе, употребляя чеснок, узнавайте в материале УНИАН.

Чеснок - природный антибиотик. Благодаря своему антисептическому действию он широко используется не только в кулинарии, но и в медицине. Однако, важно помнить, что игнорирование некоторых правил употребления чеснока может привести к серьезным последствиям.

Ранее УНИАН рассказывал, какие продукты разжижают кровь, а теперь мы поделимся простыми советами, что нельзя есть с чесноком и как правильно есть чеснок для здоровья.

Что нельзя есть с чесноком - нужно запомнить

Чтобы избежать нежелательных последствий при употреблении чеснока, помните эти три простые правила:

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Не запивайте чеснок молоком, это может привести к расстройству желудка. Не ешьте фрукты сразу после употребления чеснока, они способны вызвать брожение в желудке. Не смешивайте чеснок со свежими томатами, такое сочетание грозит изжогой и метеоризмом.

Соблюдая эти советы, вы сможете исключить негативное влияние чеснока на желудок.

Кому категорически нельзя есть чеснок - что важно знать

Как мы уже писали, чеснок действительно полезен и способен помочь вам быстрее выздороветь, но есть и те, кому принимать его в пищу запрещено или нежелательно. Среди них:

дети младше двух лет;

беременные и кормящие мамы;

люди, у которых язвенная болезнь, заболевания печени (например, гепатит), эпилепсия, астма, пониженное давление или проблемы с желчным пузырем.

Также запомните, что опасным чеснок может быть даже для абсолютно здорового человека, если употреблять его в чрезмерно большом количестве.

Как правильно есть чеснок - ценные рекомендации

Очень просто запомнить тот факт, что чеснок быстро утрачивает свои главные полезные свойства при термической обработке. Кроме того, никакой пользы от него не будет, если употреблять в целом виде.

Значит, чтобы "зарядиться" чесноком как следует, добавлять в пищу его нужно в сыром измельченном виде.

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