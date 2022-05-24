УНИАН назвал 5 видов сорняков, которые должен знать "в лицо" любой земледел.

Сорняки - главная головная боль любого огородника. В Украине есть определенные виды сорняков, которые больше всего досаждают земледелам. УНИАН расскажет о пяти видах вредных растений, которые хоть раз видел любой дачник, и расскажет, как уничтожить сорняки.

Вьюнок полевой

Полевой вьюнок в народе известен как "березка". Это красивое растение с лечебными свойствами, но огороду оно пользы не приносит. Вьюнок вытягивает нитратный азот из грунта, из-за чего страдают соседний растения.

Как вывести: вьюнок очень трудно вывести из огорода. Понадобится не один сезон. Растение нужно регулярно пропалывать вместе с корнем, как только появятся молодые ростки. Также землю, где растет вьюнок, можно засеять сидератами, а если их нет - горчицу, подсолнух или кукурузу.

Ещё один способ борьбы - мульчирование огородных культур. Землю между растениями засыпают опилками или листьями, либо укрывают пленкой. Под покрытием без солнечного света вьюное не прорастет.

Мелколепестник канадский

Это растение называют "блошиная погибель", "шельмовка" или "кониза". Сорняк вреден тем, что угнетает молодые побеги овощей. Если не бороться с мелколепестником до цветения, то он быстро распространится по огороду с помощью семян.

Как вывести: растение нужно регулярно полоть, при чем важно не дать ему зацвести. Удалять его надо с корнем. Если не удается вытянуть весь корень, можно намочить почву.

Полынь горькая

Полынь - невероятно полезное лекарственное растение, которое принимают в лечебных целях с древних времен. На самом деле она не так уж вредит огороду и её можно оставить на участке. Но если захотите избавиться от этого растения - придется потрудиться.

Как вывести: полынь обрезают у корней, а затем отдельно выкапывают растение с корнем. Лучше успеть сделать это до цветения растения, то есть до середины июня. Также для борьбы с полынью можно мульчировать огородные культуры.

Пырей

Пырей - очень живучий и назойливый сорняк, который может расти практически где угодно. Не страшны ему ни засуха, ни холода.

Как вывести: кусты пырея выкапывают с корнем с помощью лопаты. Участок, где растет пырей, рекомендуется перекопать вилами. Ещё один эффективный способ борьбы - мульчирование культур. Огород покрывают черной тканью или непрозрачной пленкой, оставляя вырезы для огородных культур. Под такой пленкой сорняк не выживет.

После уборки урожая пырей можно вывести гербицидами, чтобы он не вырос в следующем году.

Щирица синеватая

Красный амарант - очень вкусная и полезная крупа, обладающая полезными свойствами. Но его зеленый сородич является обычным сорняком и очень быстро захватывает огород. Чтобы полностью избавиться от назойливой щирицы, нужно сочетать несколько мер.

Как вывести: удалить растение с корнем и перекопать участок недостаточно, чтобы уничтожить амарант. Удаление растения сочетают с мульчированием огорода, когда все пространство между грядками покрывают темной воздухонепроницаемой пленкой.

Участок, где много щирицы, можно засеять сидератами. Сидераты не только успешно вытесняют сорняк, но и являются природными удобрениями. Хорошо подходят для этой цели ноготки, бархатцы и аквилегия. Также щирицу можно уничтожить с помощью специальный гербицидов.

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