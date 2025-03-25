Запах в морозилке исчезнет без использования едкой "химии".

Чистая и опрятная морозильная камера нужна не только для того, чтобы сохранить свежесть и вкус продуктов, но и для эффективной работы прибора. Однако со временем даже в самой ухоженной морозилке могут появиться стойкие запахи, из-за которых ее даже открывать неприятно. Что делать в этом случае? Оказывается, есть довольно простой способ, чем убрать запах в морозилке, при чем для этого вам не придется даже выходить из кухни.

Ранее мы рассказывали, для чего ставят соду в холодильник - лафхак, который решает популярную проблему.

Как убрать запах в морозилке - простой лайфхак

Тухлый запах в морозилке часто появляется из-за забытых остатков еды, разлитых напитков, которые превратились в наледь, и успели попасть на другие замороженные продукты.

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Команда экспертов по уборке из Исландии поделилась простым, но эффективным решением для нейтрализации нежелательных запахов в морозилке и удаления грязи, пишет британское издание Express.co.uk.

Все, что вам нужно - это обычный продукт, который есть в кухонном шкафчике у большинства хозяек и который легко купить в любом гастрономе или мини-маркете. По мнению экспертов, пищевая сода - это лучший освежитель для морозилки, который запросто устраняет неприятные запахи.

Что советуют сделать эксперты:

смешать 1 ст. л. соды с 1 л воды;

протереть раствором полки и стенки морозилки.

По словам экспертов, этот мощный, но щадящий чистящий раствор устраняет запахи без необходимости использования едких химикатов. Возможно, кроме этого, понадобится провести глубокую очистку морозилки - отключить ее от сети, выбросить просроченные продукты и разморозить скопившийся лед.

"Уделяя время размораживанию и правильной очистке морозилки, вы не только повысите ее эффективность, но и дольше сохраните продукты свежими", - говорят эксперты.

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