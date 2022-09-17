Где хранить сырые яйца, если нет холодильной камеры с низкой температурой - узнайте на УНИАН.

В мирное или военное время навык хранения продуктов без холодильника пригодится однозначно - от отключений света или поломки техники не застрахован никто. УНИАН выяснил, как в старину хранили яйца без холодильника, и готов поделиться с вами советами о сохранности продуктов.

Как дольше сохранить свежие яйца - 5 методов

Для того, чтобы купленные вами яйца не испортились, используйте для хранения один из нижеприведенных способов. Ими пользовались наши бабушки в те времена, когда холодильник был далеко не в каждом доме.

Важно: вне зависимости от выбранного способа, предварительно мыть яйца не нужно.

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Солевой раствор

Возьмите кастрюлю, добавьте поваренную соль в соотношении 1 ст.л на 500 мл воды. Выложите яйца, поставьте емкость на плиту. Вскипятите и снимите с огня. Лучше всего хранить кастрюлю с яйцами в прохладном месте, а на крышку положить груз, чтобы внутрь не проникал воздух.

Опилки

Для этого варианта вам понадобится ящик или корзина, на дно которых нужно высыпать опилки, золу, сухой чистый песок или древесную стружку. Выложите яйца острыми концами вниз так, чтобы они не касались друг друга. Можно сделать несколько рядов и сверху засыпать их стружкой. Ящик с яйцами поставить в хорошо проветриваемое помещение.

Салициловая кислота

Яйца, обработанные таким раствором, хранятся долго, даже если у вас нет возможности обеспечить им прохладную температуру. Раствор сделать следующим образом:

использовать 2 ч.л салициловой кислоты на каждые 500 мл раствора;

перемешать, опустить яйца в раствор;

подождать полчаса;

высушить на полотенце.

Вытирать яйца не нужно, лучше дождаться, пока они высохнут сами. Затем выложить рядами в ящик или коробку.

Бумага

Вам необходимо найти сало, растительное масло, парафин или вазелин и смазать чем-то из этого куриные яйца. Каждое яйцо завернуть в бумагу и сложить в корзину или ящик. Хранить яйца, подготовленные таким способом, нужно в прохладном месте.

Сахарный сироп

Возьмите сахар в пропорции 1:2 с горячей водой, вскипятите полученную смесь. Каждое яйцо нужно опускать в раствор на 5 минут, а затем обтирать бумажным полотенцем. После того, как яйца высохнут, и на них образуется сахарная пленка, можно сложить их в корзину с опилками, отрубями, зерном или песком.

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