Оказывается безопасный источник света можно организовать с помощью обычной лампочки и пары батареек. Предлагаем пошаговую инструкцию по изготовлению такого чудо-прибора.

Отключение электроэнергии в Украине заставляет людей прибегать к разным креативным методам, чтобы организовать в доме свет. Чего только не придумали народные умельцы!

Сегодня расскажем вам об одной из таких идей. А именно - как сделать так, чтобы лампочка загорелась от батарейки и как подключить светодиод к батарейке.

Лампочка на батарейке: инструкция

Для одной такой лампочки вам понадобится:

2 пальчиковые батарейки

1 светодиод

кусок проволоки

изолента

Чтобы светодиодная лампочка от батарейки работала, главное правильно подсоединить провода. Для этого:

соедините вместе две обычные батарейки так, чтобы замкнуть "минус" к "плюсу"; с одной стороны кусочком проволоки в пару сантиметров соедините "+" и "-"; обмотайте конструкцию изолентой; с другой стороны (противоположной от проволоки) вставьте светодиодную лампочку так, чтобы ее провода касались контактов батарейки.

Вуаля, и ваша лампочка на батарейке готова! Для прочности конструкции батарейки можно поместить в спичечный коробок (если вы взяли именно пальчиковые батарейки АА).

Точно так же можно подключить светодиод к батарейке. Кстати, диод можно взять из обычной светодиодной гирлянды.

И так, сколько проработает светодиод от батарейки? Все зависит от мощности батареек. По мере их разряда, насыщенность света будет падать. Но его вполне хватит на 3-4 часа, когда в Украине отключают свет для экономии электроэнергии.

Как сделать лампочку из батареек: видео

Ранее УНИАН писал о том, как сделать обычную свечу дома и что можно использовать вместо свечи, чтобы ваши вечера были не такими тёмными.

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