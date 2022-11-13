Отключение электроэнергии в Украине заставляет людей прибегать к разным креативным методам, чтобы организовать в доме свет. Чего только не придумали народные умельцы!
Сегодня расскажем вам об одной из таких идей. А именно - как сделать так, чтобы лампочка загорелась от батарейки и как подключить светодиод к батарейке.
Лампочка на батарейке: инструкция
Для одной такой лампочки вам понадобится:
- 2 пальчиковые батарейки
- 1 светодиод
- кусок проволоки
- изолента
Чтобы светодиодная лампочка от батарейки работала, главное правильно подсоединить провода. Для этого:
- соедините вместе две обычные батарейки так, чтобы замкнуть "минус" к "плюсу";
- с одной стороны кусочком проволоки в пару сантиметров соедините "+" и "-";
- обмотайте конструкцию изолентой;
- с другой стороны (противоположной от проволоки) вставьте светодиодную лампочку так, чтобы ее провода касались контактов батарейки.
Вуаля, и ваша лампочка на батарейке готова! Для прочности конструкции батарейки можно поместить в спичечный коробок (если вы взяли именно пальчиковые батарейки АА).
Точно так же можно подключить светодиод к батарейке. Кстати, диод можно взять из обычной светодиодной гирлянды.
И так, сколько проработает светодиод от батарейки? Все зависит от мощности батареек. По мере их разряда, насыщенность света будет падать. Но его вполне хватит на 3-4 часа, когда в Украине отключают свет для экономии электроэнергии.
Как сделать лампочку из батареек: видео
Ранее УНИАН писал о том, как сделать обычную свечу дома и что можно использовать вместо свечи, чтобы ваши вечера были не такими тёмными.
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