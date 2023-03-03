Этот простой способ хозяйки используют уже не одно десятилетие.

Частая эксплуатация любимой сковородки со временем приведет к тому, что блюда будут пригорать. Даже сковородки с антипригарным покрытием при длительном использовании теряют свою функцию. Впрочем, опытные хозяйки знают проверенные лайфхаки на этот случай.

Ранее мы рассказывали, как часто нужно менять сковороду с антипригарным покрытием, а сегодня раскроем лайфхак, как сделать обычную сковороду антипригарной.

Сковородки антипригарные представлены достаточно широким ассортиментом на полках магазинов. Однако их стоимость не каждому по карману, да и нюансы ухода тоже нередко становятся проблемой. Именно поэтому в каждом доме есть обычные сковородки, которые после годов активного использования могут снизить качество приготовления блюд. Не спешите избавляться от них, ведь антипригарное покрытие можно сделать своими руками.

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Как сделать антипригарное покрытие на сковороде - проверенный лайфхак

Даже наши бабушки знали, как восстановить антипригарное покрытие на сковороде. Для этого требуется всего лишь стакан соли и несколько капель масла.

Нагрейте сковороду и насыпьте в нее стакан поваренной соли. Жарьте соль на маленьком огне 15-20 минут, иногда помешивая лопаткой. Затем избавьтесь от соли, промойте сковороду мягкой тканью без моющего средства и высушите на огне.

После этого смажьте сковороду несколькими каплями масла, прогрейте ее в течение 3 минут и повторите процедуру. После этого протрите сковороду сухой салфеткой и пользуйтесь с удовольствием.

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