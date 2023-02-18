В какой воде разводить муку и как правильно ее добавлять в подливу, чтобы она не свернулась.

Чтобы подлива получилась густой, в нее добавляют муку. Но случается, что мука комкуется и этим портит соус. Как размешать муку с водой без комочков и как ее добавлять в подливу, чтобы она не свернулась - читайте в материале УНИАН.

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Как размешать муку без комочков - 3 секрета идеальной подливы

Как советуют делать опытные хозяйки:

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сначала обжарьте муку на сухой сковороде - мука должна приобрести светло-золотистый цвет;

разведите муку сначала в небольшом количестве горячей воды - затем вводить муку нужно частями и помешивая;

вливайте растворенную муку тонкой струей и размешивайте ее, чтобы она равномерно распределилась по подливе.

Совет: подавать подливу нужно в горячем виде или подогреть ее перед подачей.

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