Лайфхаки, как сделать кислые мандарины сладкими / фото ua.depositphotos.com

Многие из нас любят полакомиться цитрусовыми, тем более что они очень полезные для здоровья. А в период новогодних праздников употребление мандаринов уже стало настоящей традицией. Существует несколько методов, благодаря которым кислые мандарины не испортят вам праздник, так как их можно превратить в сладкие, о чем мы и расскажем в материале.

Почему мандарины кислые – простое объяснение

Практически все цитрусы являются кислыми в большей или меньшей мере. С научной точки зрения это зависит от клеток, которые называются вакуолями: они кислые из-за наличия в них положительно заряженных ионов водорода.

Однако основной причиной того, что мандарины становятся кислыми, является недостаток питательных элементов и высыхание почвы, когда формировались плоды. Кроме того, недозревшие мандарины также могут быть кислыми.

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Как сделать кислые мандарины сладкими - лучшие лайфхаки

В том случае, если купленные вами мандарины оказались кислыми, не расстраивайтесь, ведь это можно исправить в кратчайшие сроки. Тем более, отличить неспелые мандарины очень сложно на вид. Опишем несколько лайфхаков, как кислые мандарины сделать сладкими.

  • Нужно отправить мандарины в микроволновую печь всего на полминуты, включив ее на максимально возможную мощность. Чтобы они остыли, поставьте их холодильник на несколько минут. Учтите то, что после тепловой обработки в микроволновке мандарины нельзя долго хранить, так как они быстро испортятся.
  • Также сделать из кислых мандаринов сладкие можно с помощью воды: залейте фрукты жидкостью, температура которой около 40 градусов, и подержите в такой среде 10 минут. В том случае, если фрукты не стали сладкими, после этого поместите их уже в ледяную воду на полчаса.

Если вы никуда не торопитесь, то существует еще один проверенный метод "подслащения" мандаринов. Чтобы они дозрели естественным путем, их нужно положить на несколько дней на подоконник, на который попадает солнечный свет.

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