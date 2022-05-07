Как разогреть рис, чтобы он не склеился и не затвердел - расскажет УНИАН.

Рис - популярная и вкусная крупа, которую часто готовят украинцы. Он хорошо хранится в холодильнике, но при разогревании становится жестким, липким и невкусным. УНИАН подскажет, как спасти слишком липкий рис и разогреть вчерашнюю крупу.

Слипся рис: что делать

Если рис получился слишком липким и водянистым сразу после варки, положите на него сверху ломтик хлеба, накройте крышкой и оставьте на 10 минут. Хлеб впитает в себя лишнюю влагу из риса.

Также рис можно откинуть на дуршлаг и промыть холодной проточной водой. Ещё один способ - выложить рис на противень ровным слоем и поставить в разогретую до 180° духовку на 5 минут. Это уберет остатки влаги.

Как правильно греть рис

В микроволновке : в миску с рисом влейте 1 ст.л. воды. Разомните рис вилкой и разбейте комочки. Накройте миску крышкой или второй тарелкой и разогревайте 1 минуту на высокой мощности. Затем снимите крышку и грейте рис ещё 2 минуты.

: в миску с рисом влейте 1 ст.л. воды. Разомните рис вилкой и разбейте комочки. Накройте миску крышкой или второй тарелкой и разогревайте 1 минуту на высокой мощности. Затем снимите крышку и грейте рис ещё 2 минуты. На плите : в сковороду или сотейник влейте 1 ст.л. растительного масла. В разогретое масло положите рис и разбейте комочки. Грейте рис 2 минуты, затем влейте пару ложек воды и бульона и грейте до нужной температуры, периодически помешивая рис.

: в сковороду или сотейник влейте 1 ст.л. растительного масла. В разогретое масло положите рис и разбейте комочки. Грейте рис 2 минуты, затем влейте пару ложек воды и бульона и грейте до нужной температуры, периодически помешивая рис. В духовке : разогрейте духовку до 180°. Вареный рис разложите ровным слоем на противень и разбейте комки. Сбрызните рис двумя ложками воды накройте фольгой и поставьте в духовку на 10-15 минут.

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