Артериальное давление показывает, насколько хорошо функционирует сердечно-сосудистая система организма. Определяется оно с помощью тонометров. Самым правильным сейчас считается показатель артериального давления у взрослых до 130-139/85-89 мм. рт. ст.
Ранее УНИАН писал, какие продукты и напитки снижают артериальное давление, а теперь мы поделимся, как правильно мерить давление, чтобы получить точный результат.
Что нельзя делать перед измерением давления - важные советы
Для получения наиболее верного результата, важно запомнить, какие ошибки нельзя совершать при измерении артериального давления и перед процедурой.
Врачи категорически запрещают:
- использовать глазные и назальные капли (если пользовались, нужно подождать минимум два часа);
- пить крепкий кофе или чай, кушать, употреблять спиртные напитки или курить (должно пройти не меньше получаса после всего этого перед измерением);
- подвергать организм физическим нагрузкам (за 15 минут до процедуры необходимо максимально расслабиться, посидеть или полежать).
Также запомните, что лучше всего артериальное давление измерять в положении сидя. Причина, почему нельзя мерить давление стоя, довольна простая. В таком положении есть риск, что показатель будет искажен.
Необходимо максимально исключить любые внешние раздражители, например, выключить компьютер, телевизор, громкую музыку.
Во время процедуры нельзя разговаривать и двигаться.
Как мерить давление - простые правила
Есть два типа тонометров - механический и электронный (или автоматический). Второй - более современный и удобный.
Механический тонометр. Этот вид измерителя надевается на руку примерно на два сантиметра выше от сгиба локтя. При этом, для прослушивания сердцебиения, мембрана фонендоскопа помещается в сам изгиб. Когда эти приготовления сделаны, нужно перекрыть клапан груши и сжимать ее, таким образом наполняя воздухом манжету. После этого клапан груши необходимо постепенно послаблять, плавно выпуская воздух и получая результат измерения.
Электронный тонометр. Этот вид измерителя также надевается на руку или на запястье. Альтернативный вариант - как и в случае с механическим тонометром, - на два сантиметра выше от сгиба локтя. Одев манжету, посидите спокойно 2-3 минуты и нажмите на кнопку. Далее прибор все сделает сам и покажет результат измерения.