Некоторые люди при стирке свитеров совершают грубые ошибки.

Украинцы уже давно достали зимние свитера, так как ныне зима. А впереди нас ждут еще более сильные морозы. Как постирать свитера, чтобы они служили долгое время? Как постирать свитер, чтобы он не растянулся? Как стирать свитер вручную? Ответы на эти важные вопросы читайте на УНИАН.

Как правильно стирать свитера в стиральной машинке

Первое и главное правило - нельзя стирать свитера скопом. Например, если вы хотите постирать шерстяной свитер, то делать это можно максимум при 20-30 градусах и без отжима. В противном случае внешний вид свитера испортится, и вам придется его выбросить.

Кроме того, нельзя часто стирать шерстяные свитера. Если вы надели его всего 1-2 раза и не испачкали, то можно его просто проветрить на балконе. Если же вы хотите его просто освежить, то можете прополоскать в стиральной машинке при температуре 20-30 градусов.

Читайте также Этот ингредиент улучшит любое блюдо: зачем в еду добавляют лимонную кислоту Как стирать свитера, чтобы они не "сели"

Свитер может "сесть" в случае, если вы постирали его при высокой температуре. Горячая вода оказывает негативное влияние на шерсть. Поэтому стирать свитера лучше при низкой температуре, чтобы они еще долго сохраняли товарный вид. Идеальный вариант - это постирать его вручную с использованием мягким моющих средств. Например, шампуня для ломких волос или детского порошка.

Как правильно сушить свитера

Если у вашей машинки нет функции щадящей сушки одежды, тогда рекомендуется положить на какую-то поверхность полотенце и аккуратно разложить на него свитер. Если вы повесите его на веревку, то останется помятый след, который уже ничем нельзя будет исправить. Также нельзя сушить свитера возле батареи.

Напомним, ранее модельер "научила" одежду реагировать на уровень стресса человека.

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Автор: Диана Могилевич