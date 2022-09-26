Привычная стирка штор состоит из нескольких этапов: снятие, стирка в машинке, глажка, развешивание. Выполнять такой трудоемкий процесс совсем необязательно.

Трудно представить себе дом, в котором нет на окнах штор. Будь-то обычные шторы или тюль, портьеры или жалюзи, римские или рулонные шторы - все они создают уют и приятную атмосферу в помещении.

Но кроме эстетической и защитной функции шторы доставляют немало хлопот в уходе за ними.

Предлагаем вам узнать, как почистить шторы не снимая их с карниза, а так же как почистить шторы парогенератором, есть ли моющий пылесос для штор и как правильно снять и постирать шторы.

Как помыть шторы не снимая их

Самый простой способ поддерживать тканевые шторы в чистом состоянии – регулярно их встряхивать. Проводите эту процедуру раз в неделю и вы избавите занавески от пыли.

Как правильно пылесосить шторы

Можно попробовать очистить шторы пароочистителем: пара, проникая между волокон, растворяет молекулы грязи

Но учтите, что паром нельзя чистить шторы плиссе, из бархата, деликатных тканей.

Так же шторы можно просто вычистить пылесосом. Но этот метод потребует наличия специальной насадки для пылесоса, щетки или мягкой тряпки. Пылесос нужно включать на минимальную мощность.

Если нет возможности установить мощность, оберните насадку слегка влажной тряпкой: таким способом вы избежите затягивания ткани в трубу.

И так, теперь вы знаете, как правильно пылесосить шторы, как почистить шторы на весу и какая насадка пылесоса подходит для штор. Но если все же вы решитесь стирать тяжелые шторы, предлагаем вам несколько лайфхаков, как постирать грязные шторы.

Как почистить тканевые шторы

Чтобы уборка не закончилось покупкой новых штор, перед стиркой штор обратите внимание на состав ткани и особенности ее стирки, указанные производителем. К примеру, тонкий тюль нужно стирать в прохладной воде и гладить едва теплым утюгом, бархат стирают в машине на деликатном режиме, а вот хлопок прекрасно ведет себя при контакте с обычными порошками, но ткань может дать усадку при температуре свыше 50−60 градусов и интенсивном отжиме. Поэтому советуем внимательно изучить инструкцию.

Ранее УНИАН писал, в каком режиме стирать махровые полотенца, а также зачем добавлять в воду соду и уксус.

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