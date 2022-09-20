Махровые полотенца при покупке радуют своей мягкостью, но из-за регулярной эксплуатации могут стать жесткими и неприятными к телу. УНИАН расскажет, как стирать махровые полотенца, чтобы они были пушистые и о каких секретах важно знать каждой хозяйке.
Ранее мы говорили о том, как отстирать полотенца от въевшейся грязи.
Как правильно стирать полотенца в машинке автомат - правила и советы
Для того, чтобы сохранить мягкость полотенец или вернуть ее, вам нужно знать о нескольких важных секретах:
- используйте только жидкие моющие средства;
- стирайте полотенца при температуре 40-60°С;
- сушите полотенца на открытом воздухе, но без попадания прямых солнечных лучей;
- если хотите отстирать старые пятна, то предварительно замачивайте полотенца на несколько часов.
Также УНИАН выяснил главные причины, по которым грубеют махровые полотенца:
- стирка с порошком, который делает махру сухой и колючей;
- глажка полотенец утюгом;
- использование недостаточного количества воды;
- сушка полотенец на батареях или под открытым солнцем;
- выкручивание полотенец.
Также причиной огрубения полотенец может стать слишком жесткая вода. Для того, чтобы немного смягчить ее, добавляйте кондиционер или 1 ст.л соды во время стирки.
Как стирать махровые полотенца вручную - гайд для хозяюшек
Если вам нужно постирать махровые полотенца, а использовать машинку нет возможности, руководствуйтесь инструкцией:
- налейте в таз теплую воду и добавьте гель для стирки;
- влейте уксус - 0.2 мл на каждые 10 л воды;
- замочите полотенца на час, затем постирайте и прополощите.
Сушить полотенца нужно в полутени и в хорошо проветриваемом месте.
Если ваши полотенца слишком застиранные или грязные, то их можно реанимировать с помощью "бабушкиных" методов:
- нанести на пятна средство для мытья посуды и оставить на 4-5 часов;
- замочить в уксусной воде - на 3 л чистой воды добавить 2 ст.л. 9% уксуса.
После того, как замачивание окончится, нужно постирать и ополоснуть полотенца. Делать это лучше в воде с добавлением 1-2 ч.л нашатыря, тогда махра будет мягкой и приятной на ощупь.