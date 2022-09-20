В каком режиме стирать махровые полотенца, а также зачем добавлять в воду соду и уксус - узнайте в материале УНИАН.

Махровые полотенца при покупке радуют своей мягкостью, но из-за регулярной эксплуатации могут стать жесткими и неприятными к телу. УНИАН расскажет, как стирать махровые полотенца, чтобы они были пушистые и о каких секретах важно знать каждой хозяйке.

Ранее мы говорили о том, как отстирать полотенца от въевшейся грязи.

Как правильно стирать полотенца в машинке автомат - правила и советы

Для того, чтобы сохранить мягкость полотенец или вернуть ее, вам нужно знать о нескольких важных секретах:

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используйте только жидкие моющие средства;

стирайте полотенца при температуре 40-60°С;

сушите полотенца на открытом воздухе, но без попадания прямых солнечных лучей;

если хотите отстирать старые пятна, то предварительно замачивайте полотенца на несколько часов.

Также УНИАН выяснил главные причины, по которым грубеют махровые полотенца:

стирка с порошком, который делает махру сухой и колючей;

глажка полотенец утюгом;

использование недостаточного количества воды;

сушка полотенец на батареях или под открытым солнцем;

выкручивание полотенец.

Также причиной огрубения полотенец может стать слишком жесткая вода. Для того, чтобы немного смягчить ее, добавляйте кондиционер или 1 ст.л соды во время стирки.

Как стирать махровые полотенца вручную - гайд для хозяюшек

Если вам нужно постирать махровые полотенца, а использовать машинку нет возможности, руководствуйтесь инструкцией:

налейте в таз теплую воду и добавьте гель для стирки;

влейте уксус - 0.2 мл на каждые 10 л воды;

замочите полотенца на час, затем постирайте и прополощите.

Сушить полотенца нужно в полутени и в хорошо проветриваемом месте.

Если ваши полотенца слишком застиранные или грязные, то их можно реанимировать с помощью "бабушкиных" методов:

нанести на пятна средство для мытья посуды и оставить на 4-5 часов;

замочить в уксусной воде - на 3 л чистой воды добавить 2 ст.л. 9% уксуса.

После того, как замачивание окончится, нужно постирать и ополоснуть полотенца. Делать это лучше в воде с добавлением 1-2 ч.л нашатыря, тогда махра будет мягкой и приятной на ощупь.

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