Продукт, который можно использовать, есть дома у каждого второго украинца.

Весной многие украинцы приступают к уборке - начинают перебирать гардеробы с одеждой и кухонные шкафчики, чаще устраивать генеральные уборки и даже наводить порядок на балконе. Есть и те, кто думает, как почистить камин, и долго собирается с мыслями - обычно это занятие сопровождается тоннами пыли и грязи. Существует метод, позволяющий избежать беспорядка.

Ранее мы говорили о том, как прочистить дымоход легко и просто.

Как очистить камин от копоти - простой лайфхак

В материале издания Express сказано, что камин - то место, которое многие люди упускают из виду во время капитальной уборки. Причины у всех разные, но на самом деле отчистить его довольно трудно - пыль и сажа "летят", как правило, в разные стороны, и потом приходится убирать вдвое больше грязи.

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Дэниел Василевски, директор Bright Force Electrical, говорит, что точно не стоит сжигать в камине картофельные очистки - это популярный в сети совет, но следовать ему не нужно. Дело в том, что кожура от корнеплода оставляет после себя стойкие отложения, острые фрагменты или даже токсичные пары, потенциально повреждая ваш камин и ухудшая качество воздуха в помещении.

Он знает, чем почистить камин от сажи можно быстро и безопасно - рекомендуем посыпать пепел влажной кофейной гущей. Если вы часто пьете кофе в турке или готовите напиток в кофемашине, то необходимые "отходы" точно остаются. По словам эксперта, влажная кофейная гуща может помочь прижать пепел, не давая ему подниматься в воздух во время подметания. Кроме того, она оставляет тонкий жареный аромат, благодаря чему в камине пахнет свежестью. Василевски советует просто посыпать остывший пепел использованной кофейной гущей перед уборкой.

Когда начнете убирать, не берите в руки пылесос - это может привести к возгоранию, особенно если у вас дровяной или угольный камин. Мелкие частицы золы способны засорить или повредить пылесос без надлежащего фильтра, также они могут выбрасываться обратно в воздух. Кроме того, отдельные угольки пылесос засасывает очень активно, как и любой другой мусор, если они попадут в двигатель, риск пожара возрастет.

Как очистить камин от сажи правильно и безопасно

Вместо использования пылесоса эксперт предлагает альтернативный вариант, как почистить камин от сажи. Он рекомендует собирать пепел металлической лопаткой в металлическое ведро или купить специальный пылесос для сбора пепла.

Стекло в дверце тоже стоит мыть тщательно, и ни в коем случае не оливковым маслом, хотя некоторые люди делают и так. Василевски уверяет, что оно оставляет липкие жирные следы, которые подчеркивают пыль, отпечатки пальцев и грязь. В итоге дверца будет жирной, а стекло мутным - это все, что вы получите, вместо кристальной чистоты. Более того - скопление жира и грязи прямо рядом с горелкой тоже может стать причиной возгорания.

Действительно эффективный вариант для уборки стекла камина - смесь уксуса и воды. Смешайте два ингредиента в равных частях, распылите на салфетку из микрофибры, но ни в коем случае не на стекло. Аккуратно, но тщательно очистите дверцу от грязи и пыли, затем протрите еще раз чистой сухой тряпкой.

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