Что можно выпить перед алкоголем и какие продукты есть, чтобы не стать слабым звеном - узнайте в материале УНИАН.

Украинцы каждый год отмечают большое количество разных праздников, Новый год 2023 - самый ближайший из них. Даже те люди, которые не особенно часто употребляют алкоголь, во время боя курантов все равно сделают пару глотков шампанского. УНИАН расскажет, как не опьянеть от алкоголя на вечеринке и остаться в трезвом сознании.

Ранее мы говорили о том, чем закусывать виски и другой алкоголь, чтобы насладиться напитком сполна.

Как пить и не пьянеть - масло, уголь, сырые яйца

В народе существуют устойчивые убеждения, что некоторые продукты помогают долго не пьянеть во время алкогольного застолья. На самом деле, эти методы не работают, а УНИАН объясняет, почему.

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Сливочное масло

Считается, что перед употреблением спиртного нужно съесть ложку масла - жир будет обволакивать стенки желудка, а вы быстро не опьянеете. Это миф - для того, чтобы так произошло, вам нужно съесть очень много масла. В целом, это все равно плохой метод - ничего, кроме рвоты и болей в поджелудочной вы не получите.

Активированный уголь

Этот препарат нужен, чтобы выводить токсины из организма - то есть, бороться с интоксикацией. Пить его перед "отравлением" себя алкоголем нет никакого смысла. Если уж купили пластинку активированного угля, то оставьте ее на потом - после застолья вам может понадобиться абсорбент.

Сырые яйца

Некоторые экспериментаторы любят пить сырые яйца, так как уверены, что куриный продукт замедляет процесс опьянения. Даже если это и так, то скорее всего, вы ощутите эффект плацебо - никакими подобными чудодейственными эффектами сырое яйцо не обладает. К тому же, вы не знаете, какого качества оно, поэтому легко можете получить "в подарок" сальмонеллез или расстройство желудка.

Как долго не пьянеть - действенные методы

Диетологи и гастроэнтерологи назвали несколько действительно хороших способов не опьянеть во время застолья и не подвергать свое здоровье риску:

за 2-3 часа до застолья плотно поешьте, выбирая для себя крупы и нежирное мясо;

во время трапезы не ешьте жирную пищу и салаты с майонезом, иначе печень не справится с нагрузкой;

выбирайте хорошую закуску и не пренебрегайте ею;

не смешивайте алкоголь с газированными напитками - это способствует опьянению;

не понижайте градус - следите за тем, что вы пьете и в каких количествах.

Также желательно периодически двигаться - если вы будете сидеть за столом и пить, то при смене позы ощутите головокружение и быстрое опьянение.

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