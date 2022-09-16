Как отучить кошку залезать на стол гуманными способами - читайте на УНИАН.

Кошки обожают запрыгивать на столы и изучать их. Причин у такого поведения несколько: они чувствуют себя в безопасности на высоких поверхностях, выпрашивают еду или ласку у человека за столом, или просто изучают мир.

Но если такая привычка животного мешает хозяев, можно попытаться отбить у него интерес к столу. При этом важно помнить, что переучить котенка намного проще, чем взрослую кошку. При дрессировке кота нужно набраться терпения - для избавления от привычки может понадобиться от пары дней до нескольких недель в зависимости от упрямства питомца.

Что нельзя делать с котом на столе

Сначала разберемся, как нельзя отучивать питомца. Крики и физическое насилие с кошкой не работают. Она не способна понять связь между проступком и наказанием, зато начнет боятся хозяина.

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Бить животное, кричать на него, грубо спихивать со стола, хлопать в ладоши категорически нельзя. Всё это может привести к серьезным расстройствам психики кота, особенно если питомец пугливый от природы. После такой "дрессировки" животное перестанет вам доверять.

Важно выработать у кота нежелание лезть на стол, а не неприязнь к хозяину.

Расстелите фольгу на столе

Кошки ненавидят звук и текстуру фольги. Расстелите фольгу на столе и подождите, пока питомец на неё запрыгнет. Большинство животных с отвращением спрыгнут на пол. Оставьте фольгу на столе на несколько дней, чтобы привычка закрепилась.

Используйте неприятные для кота запахи

Большинство котов не переносят запах цитрусовых. Можно разложить по столу апельсиновые или лимонные корки, либо смазать поверхность цитрусовым эфирным маслом. После этого стол будет ассоциироваться у кота с неприятным запахом.

Поставьте противень с водой на столе

Поставьте на краю стола широкий противень, наполненный водой. Если кот после прыжка наступит в воду, то он гарантированно спрыгнет. Если же животное обходит противень, поставьте его лапы в воду.

Заклейте стол двухсторонним скотчем

Кошки очень не любят прикасаться к липким вещам. Попробуйте заклеить поверхность стола двухсторонним скотчем. Как только кот почувствует липкий материал подушечками лап - он сразу спрыгнет.

Расставьте на столе тяжелые предметы

Заставьте весь стол тяжелыми и большими предметами, чтобы кот физически не мог на него запрыгнуть. Конечно, такой способ не подойдет, если вам нужно использовать стол.

Положите на стол лежанку

Вы перепробовали все описанные методы несколько раз и ни один из них вам не помог. Кот упорно продолжает прохаживаться по столу. В таком случае можно хотя бы поставить на краю стола любимую лежанку кота. Запрыгивать на стол он продолжит, но, скорее всего, перестанет ходить по столу и мешать людям, а лишь будет отдыхать в лежанке.

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