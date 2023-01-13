Белые, похожие на восковые пятна дезодоранта часто остаются на одежде, когда средство высыхает. Даже использование дорогих дезодорантов не гарантирует отсутствие пятен. Если стиральная машинка не "берет" такие пятна, то в ход идут домашние средства, которые есть у каждого на кухне или в ванной.
Ранее мы рассказывали также, как отстирать кровь с одежды.
Лимонный сок
Лимонный сок выведет свежие следы от дезодоранта, но на старые пятна он не подействует. На цветных и черных тканях лимонный сок применяют с осторожностью: сначала для проверки капните несколько капель лимонного сока в незаметном месте.
Выдавите на пятно сок половины лимона и оставьте на 10 минут. Затем прополощите одежду в прохладной воде.
Капроновые колготки
Необычный, но очень эффективный способ. Протрите пятно высохшего дезодоранта куском ненужного капрона, например, старыми чулками или колготками. Пятно быстро сойдёт с одежды.
Хозяйственное мыло
Небольшой обмылок хозяйственного мыла легко удаляет пятна дезодоранта. Натрите обмылок на крупной терке и растворите в половнике теплой воды. Ещё один обмылок оставьте целым. Пятна от дезодоранта потрите хозяйственным мылом, а затем замочите вещь в мыльной воде на 30 минут.
Средство для мытья посуды
Убедитесь, что в составе средства для мытья посуды есть глицерин - он хорошо выводит пятна дезодоранта, а заодно и пятна пота. Для удаления загрязнения нанесите средства на пятно толстым слоем и оставьте на 30-60 минут в зависимости от давности пятна. Затем постирайте вещь вручную или в машинке.
Аспирин
Ацетилсалициловая кислота хорошо справляется с пятнами дезодоранта на любой одежде. Для выведения пятна растворите 2 таблетки аспирина в 70 мл прохладной воды. Замочите в этом растворе пятна, потрите ненужной зубной щеткой и оставьте на 3 часа.
Уксус
Это средство хорошо удаляет как пятна от дезодоранта, так и следы пота. Но уксус нельзя наносить на белые вещи, иначе останутся разводы. Смочите ватный диск в 9%-ном уксусе и хорошо пропитайте пятно. Оставьте на 10 минут, затем постирайте вещь.