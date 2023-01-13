Удалить пятна от дезодоранта на любой одежде можно простыми домашними средствами.

Белые, похожие на восковые пятна дезодоранта часто остаются на одежде, когда средство высыхает. Даже использование дорогих дезодорантов не гарантирует отсутствие пятен. Если стиральная машинка не "берет" такие пятна, то в ход идут домашние средства, которые есть у каждого на кухне или в ванной.

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Лимонный сок

Лимонный сок выведет свежие следы от дезодоранта, но на старые пятна он не подействует. На цветных и черных тканях лимонный сок применяют с осторожностью: сначала для проверки капните несколько капель лимонного сока в незаметном месте.

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Выдавите на пятно сок половины лимона и оставьте на 10 минут. Затем прополощите одежду в прохладной воде.

Капроновые колготки

Необычный, но очень эффективный способ. Протрите пятно высохшего дезодоранта куском ненужного капрона, например, старыми чулками или колготками. Пятно быстро сойдёт с одежды.

Хозяйственное мыло

Небольшой обмылок хозяйственного мыла легко удаляет пятна дезодоранта. Натрите обмылок на крупной терке и растворите в половнике теплой воды. Ещё один обмылок оставьте целым. Пятна от дезодоранта потрите хозяйственным мылом, а затем замочите вещь в мыльной воде на 30 минут.

Средство для мытья посуды

Убедитесь, что в составе средства для мытья посуды есть глицерин - он хорошо выводит пятна дезодоранта, а заодно и пятна пота. Для удаления загрязнения нанесите средства на пятно толстым слоем и оставьте на 30-60 минут в зависимости от давности пятна. Затем постирайте вещь вручную или в машинке.

Аспирин

Ацетилсалициловая кислота хорошо справляется с пятнами дезодоранта на любой одежде. Для выведения пятна растворите 2 таблетки аспирина в 70 мл прохладной воды. Замочите в этом растворе пятна, потрите ненужной зубной щеткой и оставьте на 3 часа.

Уксус

Это средство хорошо удаляет как пятна от дезодоранта, так и следы пота. Но уксус нельзя наносить на белые вещи, иначе останутся разводы. Смочите ватный диск в 9%-ном уксусе и хорошо пропитайте пятно. Оставьте на 10 минут, затем постирайте вещь.

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