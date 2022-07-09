Чем отмыть руки после работы в саду и как очистить руки от черноты - узнайте в материале УНИАН.

С июня по август многие украинцы занимаются огородом и садом - работы в сезон много, а перчатки использовать получается далеко не всегда. В итоге, первыми страдают руки и красивый маникюр, а это почти гарантия инфаркта у девушек.

УНИАН расскажет, как привести в порядок запущенные руки и вернуть им привлекательный внешний вид.

Как отмыть руки после работы в огороде мылом

Классический способ, который первым приходит в голову - это взять кусок и мыла и щедро намылить им руки. УНИАН подсказывает, что лучше использовать хозяйственное - оно эффективнее справляется с загрязнениями. При этом, можете поскрести ногтями о кусок мыла - тогда вещества попадут под ногти и помогут удалить грязь.

Альтернативный вариант - постирать какие-нибудь вещи вручную с порошком. Даже если у вас есть стиральная машина, то этот способ поможет совместить приятное с полезным и быстро очистить руки. Единственный минус - потом придется намазать их кремом, чтобы восстановить кожу и ногтевую пластину.

Как отмыть руки перекисью водорода

"Бабушкин" рецепт, который, как правило, помогает быстро избавиться от грязи и пыли на руках после огородных работ. Вам понадобятся:

перекись водорода - 100 мл;

вода - 400 мл;

нашатырный спирт - 20 мл;

моющее средство для посуды - 15 мл.

Смешайте все ингредиенты и разведите их в горячей воде. Опустите руки в такую ванночку и держите 10 минут, а затем щеткой с мылом почистите труднодоступные места под ногтями и трещины на коже. В конце рекомендуем смазать руки маслом или жирным кремом.

Как отмыть руки лимонной кислотой или лимоном

Если вам нравится использовать лимонную кислоту, как чистящее средство, то сделайте пиллинг - насыпьте в ладонь лимонный порошок, добавьте немного оливкового масла и смешайте ингредиенты между собой. Нанесите средство на ступни или руки, тщательно потрите. В конце смойте всё теплой водой и смажьте кожу кремом.

Лимон используется, зачастую, для очистки ногтей, так как грязь с них смыть сложнее, чем с кожи. Отрежьте дольку лимона и протрите ею ногтевые пластины и кутикулы. Из-под ногтей грязь можно убрать старой зубной щеткой или деревянной палочкой, а затем вымыть руки с мылом и водой.

Как быстро очистить ногти после огорода без посторонних средств

Если у вас под рукой не оказалось ничего из вышеперечисленного, то можно "вышибать клин клином" - чистить кожу тем же, чем вы ее испачкали:

помидоры - разрежьте овощ на части и натрите дольками руки, а затем смойте мякоть мылом и водой;

- разрежьте овощ на части и натрите дольками руки, а затем смойте мякоть мылом и водой; щавель - сорвите растение, натрите им руки и ноги, ополосните водой и намажьте кремом;

- сорвите растение, натрите им руки и ноги, ополосните водой и намажьте кремом; яблоки - измельчите фрукт в пюре и нанесите его на проблемные участки, а затем уберите кашицу водой;

- измельчите фрукт в пюре и нанесите его на проблемные участки, а затем уберите кашицу водой; картофель - отрежьте дольку от сырой картофелины и натрите ею те места, которые испачкали, а затем вымойте руки или ноги водой с мылом.

Многие хозяйки говорят, что в целях очищения кожи также можно использовать картофельный отвар. Для того, чтобы его приготовить, очистите несколько картофелин и отварите их в воде. Затем воду остудите до комнатной температуры и опустите в емкость руки или ноги. В конце особенно трудные участки нужно очистить щеткой, ополоснуть водой и намазать кремом.

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