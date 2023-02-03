Белое постельное белье выглядит в доме очень красиво и дорого, но поддерживать его в первоначальном виде очень сложно.

Белое постельное белье - это очень красиво, но непрактично. На такой постели видно малейшее пятнышко, да и застирывается оно очень быстро, приобретая крайне неприятный серый или желтый оттенок.

К сожалению, от этой беды избавиться очень сложно и приходится постоянно покупать дорогие средства для стирки или новые комплекты белья. Но есть проверенные копеечные методы отбеливания белья, которыми пользовались еще наши бабушки.

УНИАН разбирался, как отбелить белое постельное белье в домашних условиях.

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Ранее мы говорили о том, как стирать грязные подушки, чтобы убрать желтые пятна.

Как отбелить постельное белье - универсальный способ

Этот способ универсален, потому что подходит почти для любого хлопкового постельного белья, кроме того, которое имеет насыщенный или кислотный оттенок. В случае с бельем ярких цветов придется покупать специальные средства с технологией сохранения цвета, иначе вы рискуете погубить первоначальный вид постели.

Вам понадобятся:

5 литров теплой воды;

5-6 ст.л пищевой соды;

2 ст.л нашатырного спирта.

В воде разводим соду, туда же добавляем нашатырь. В растворе замачиваем постельное белье примерно на часа два, но можно оставить и на более длительное время. После замачивания белье необходимо очень хорошо прополоскать.

Как отбелить пожелтевшее белое постельное белье - копеечный метод

Этот способ подойдет исключительно для белого хлопкового белья, ведь требует кипячения:

Шаг 1 . В огромную кастрюлю или металлический тазик помещаем белье, которое пожелтело.

. В огромную кастрюлю или металлический тазик помещаем белье, которое пожелтело. Шаг 2 . Заливаем водой так, чтобы она полностью покрыла белье, и добавляем моющее средство - раньше использовали стружку обычного хозяйственного мыла.

. Заливаем водой так, чтобы она полностью покрыла белье, и добавляем моющее средство - раньше использовали стружку обычного хозяйственного мыла. Шаг 3 . Ставим на плиту и кипятим от 40 минут до часа.

Результат после такой обработки не заставит себя ждать. Кстати, некоторые хозяйки кипятят белье с нашатырем. В этом случае помещение должно очень хорошо проветриваться - не рекомендуем делать это дома.

Как отбелить белье содой в стиральной машине - метод для ленивых

Если нет желания возится с замачиванием и вывариванием постельного белья, то можно упростить процесс. Для этого вам понадобится половина стакана обычной пищевой соды и столько же любимого отбеливателя.

Это все вместе с постельным бельем загружаем в барабан стиральной машинки и запускаем привычную программу. После завершения программы рекомендуется запустить повторное полоскание.

Как вернуть цвет постельного белья - действенный способ

Этот вариант можно применять только на постельном белье со стойким красителем, иначе цвет ткани может измениться не в лучшую сторону.

Необходимо развести в 3 литрах воды флакон нашатырного спирта и в полученном растворе замочить белье на час. Главное - после обработки хорошо прополоскать белье.

Для постельного белья, которое линяет, необходимо предварительное замачивание с уксусом перед первой стиркой. На литр воды достаточно развести чайную ложку обычного 9% уксуса. И в этом случае нельзя применять никакие агрессивные средства для стирки, иначе цвет вымоется очень быстро.

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