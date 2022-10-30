Важно перед тем, как отбелить нижнее белье в домашних условиях, изучить бирку с информацией о вещи, на которой указаны особенности по уходу и стирке.

Очень часто в процессе ношения одежда теряет свои цвета. Белые вещи не исключение - со временем они могут приобрести сероватый или желтоватый оттенок. И у всех домохозяек рано или поздно возникает вопрос - как отбелить белье.

Но перед тем, как отбелить нижнее белье в домашних условиях, следует изучить бирку с информацией о вещи, на которой указаны особенности по уходу и стирке. Не все способы подходят для всех тканей. Поэтому, если боитесь испортить дорогостоящее белье, лучше воспользоваться услугами химчисток.

Как отбелить белые вещи хлоркой

Этот вопрос интересует всех, поскольку это одно из наиболее доступных средств. Но следует помнить, что хлор достаточно агрессивен к тканям, истончая их и снижая качество. Поэтому его лучше не применять к деликатным тканям вроде шелка и шифона.

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А вот ткани из льна и хлопка хорошо стираются с отбеливателями на основе хлора, например "Белизна", при температуре 60°С. Однако в стиральную машинку заливать такие средства нельзя.

Чтобы постирать белое белье, нужно разбавить 30-50 мл отбеливающей жидкости в 5 литрах воды, и замочить вещи в течение часа. После этого хорошо прополоскать, и загрузить в стиральную машинку, где постирать в режиме деликатная стирка" с температурой не выше 40°С.

Как отбелить нижнее бельё марганцовкой

Еще один вариант, как отбелить белые вещи от серости, - использовать марганцовку в сочетании с хозяйственным мылом.

Сперва разводим марганцовку в стакане теплой воды, пока не получится сочный розовый цвет. В тазик наливаете нужное количество теплой воды и выливаете полученный раствор. Обязательно намыливаете вещи хозмылом, чтобы не окрасились, и после этого замачиваете их пару часов. Вещи должны быть полностью покрыты водой. После этого их хорошо ополаскиваете.

Таким способом можно отбелить белые вещи от серости.

Как отбелить пожелтевшие вещи

Существует ряд способов, как отбелить пожелтевшее нижнее белье.

Один из популярных рецептов предлагает разбавить в 1 литре горячей воды 3 столовых ложки стирального порошка с отбеливающими добавками и 2 столовых ложки нашатырного спирта. Перемешав раствор, постирайте в нем вещи и оставьте их там замачиваться на 2-3 часа; после чего еще раз постирайте и ополосните в проточной прохладной воде.

Другой популярный способ рассказывает, как отбелить нижнее белье содой и солью. Для этого в 5 литрах воды нужно разбавить 0,5-1 кг соли. Количество соли зависит от степени загрязнения вещи и деликатности ткани. После этого добавить 100 грамм кальцинированной соды. Белье замочить в полученном растворе на 1-2 часа. После этого белье следует переместить в мыльный раствор, состоящий из 150 мл жидкого мыла на 5 л воды, и оставить на ночь. После этого прополоскать вещи несколько раз в чистой воде.

Похожие способы подойдут и для тех, кто ищет, чем можно отбелить белый бюстгальтер в домашних условиях. Если нужно вернуть яркость белым вещам, можно использовать кислородные отбеливатели. Но из-за агрессивного воздействия их важно правильно использовать, чтобы не повредить фурнитуру бюстгальтера и его ткань.

Как отбелить серое белье

Стоит упомянуть еще один способ, как отбелить посеревшие нижнее белье. Для этого можно использовать борную кислоту. Этот вариант не сможет отбелить пожелтевшие вещи, но отбелить белые вещи от серости сможет. Его можно использовать для тканей на основе хлопка, льна и синтетики при условии, что ее не кипятить.

Для этого нужно добавить в два литра теплой воды две столовых ложки борной кислоты. Оставить в этом растворе вещи на пару часов, после чего постирать в стиралке. Если грязь достаточно старая, можно прокипятить вещи в таком растворе в течение часа (но не синтетику), после чего закинуть в стиральную машинку.

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