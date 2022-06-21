Пожелтевшее белое нижнее белье будет выглядеть как новое, если воспользоваться некоторыми хитростями.

Даже самое дорогое и качественное белое белье желтеет со временем. Отбелить такую вещь можно в домашних условиях, без вреда для белья и с помощью дешевых средств.

Что нужно знать перед отбеливанием белья

Перед стиркой поищите ярлычок на белье и найдите информацию о стирке. Некоторые вещи нельзя стирать в машинке или замачивать в кипятке. Если вещь дорогая и ручной работы, то лучше не экспериментировать с отбеливанием, а отнести белье в химчистку.

Перед тем, как приступить к описанным ниже способам, попробуйте постирать вещь обычным отбеливателем из магазина. Лучше купить кислородный отбеливатель - он подходит для любого вида тканей.

Как отбелить вещь с помощью нашатырного спирта

Возьмите 1 л горячей воды, растворите 3 столовых ложки стирального порошка с отбеливающим эффектом и 2 столовых ложки нашатыря. Хорошо перемешайте. В этой смеси постирайте руками белье, а затем замочите на 2-3 часа. Затем ещё раз постирайте вещь и ополосните холодной проточной водой.

Как отбелить пожелтевшее белье порошком, маслом и содой

Способ подходит для хлопчатобумажного и льняного белья, удаляет даже очень старые пятна. В пустую кастрюлю всыпьте 250 г стирального порошка, 4 ст.л. порошкового отбеливателя и 1 ст.л. соды. Затем влейте 4 столовых ложки масла. Залейте эту смесь 10 литрами кипятка и положите белье. Поставьте на маленький огонь на 20 минут, помешивая белье. Затем оставьте белье в смеси на ночь и постирайте в машинке.

Как отбелить нижнее белье хозяйственным мылом и содой

Этот метод тоже эффективен, но не подойдет для синтетических и деликатных тканей. Белье намочите и хорошо натрите хозяйственным мылом со всех сторон. Выложите белье в кастрюлю с 3 литрами теплой воды. Всыпьте 3 столовых ложки соды, перемешайте и оставьте на 2 часа. Затем поставьте на маленький огонь и варите около часа. В конце полощите вещи в теплой воде, пока они не станут чистыми.

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