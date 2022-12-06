Как очистить воду без фильтра с помощью доступных средств и даже солнца - читайте на УНИАН.

Есть такое правило: водопроводную воду лучше очищать. Особенно, если вы живете в мегаполисе, где качество воды из-под крана оставляет желать лучшего. УНИАН расскажет, как в домашних условиях очистить воду из-под крана и что для этого нужно.

Ранее мы говорили о том, как сохранить воду на долгое время в домашних условиях.

Как в домашних условиях очистить воду из-под крана - способ 1

Мы не откроем Америку, если предложим вскипятить воду для того, чтобы очистить ее. Это самый древний, простой и эффективный способ.

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Кипятить воду из-под крана следует в течение минимум 1 минуты. В процессе кипячения бактерии, которые живут в воде, погибают, а ещё из воды испаряются некоторые химикаты.

Однако, кипячение не убирает твердые частицы, металлы или минералы. Чтобы от них избавиться, воде нужно дать отстояться - плотные частицы осядут на дно.

Как очистить воду из-под крана активированным углем - способ 2

Обычный активированный уголь также очень хорошо справляется с очисткой воды из-под крана и нейтрализует ее неприятный вкус.

Сделать такой фильтр дома просто:

возьмите немного марли;

заверните в нее несколько таблеток активированного угля;

положите марлю на дно банки или кастрюли с водой;

оставьте на несколько часов.

В итоге вы получите чистую воду, которую можно использовать для питья или приготовления пищи.

Как очистить воду из-под крана с помощью фильтра - способ 3

Очень часто для очистки воды в домашних условиях используют фильтры. Эти девайсы делятся на разные типы.

Угольный фильтр (его ещё называют "карбоновый") - он самый популярный и относительно недорогой, очищает воду с помощью угля (отсюда и название) от многих органических веществ, в том числе от свинца, ртути, асбеста.

(его ещё называют "карбоновый") - он самый популярный и относительно недорогой, очищает воду с помощью угля (отсюда и название) от многих органических веществ, в том числе от свинца, ртути, асбеста. Фильтр обратного осмоса - очищает воду от неорганических примесей, например, от мышьяка и нитратов. Его вряд ли можно использовать как основной фильтр для очистки - скорее, как дополнительный после карбонового.

- очищает воду от неорганических примесей, например, от мышьяка и нитратов. Его вряд ли можно использовать как основной фильтр для очистки - скорее, как дополнительный после карбонового. Деионизирующий фильтр (фильтр ионного обмена) - тоже не удаляет загрязнений из воды, а только минералы. Проще говоря, он просто делает жесткую воду мягкой.

Фильтры бывают в виде кувшина, фильтры-краны или с установкой на (под) раковину, которые позволяют очищать воду прямо из водопровода - каждый выбирает, что ему больше нравится.

Как очистить воду из-под крана без фильтра - способ 4

Если фильтра нет и вскипятить воду тоже нет возможности, тогда используйте специальные обеззараживающие таблетки или капли.

Этим способом ещё пользуются в походах или местности, где с питьевой водой большие проблемы. Это могут быть таблетки йода или хлорные таблетки, которые можно купить в магазине товаров для туризма.

Нужно бросить таблетку в воду из расчета 1 таблетка на литр воды, перемешать, чтобы таблетка полностью растворилась. Затем дать ей "поработать" в течение 30 минут. Вода должна быть комнатной температуры - если вода холодная, то таблетку в ней лучше оставить на час.

Единственный минус у этого способа - вкус воды становится кисловатым. Чтобы его ослабить, можно добавить щепотку соли. Но, согласитесь, что лучше пить кислую воду, чем грязную.

И ещё: беременным, людям старше 50 лет и с заболеваниями щитовидной железы следует быть осторожными с водой, очищенной такими таблетками, а лучше посоветоваться с врачом.

Как очистить воду из-под крана с помощью солнца - способ 5

Есть ещё один очень интересный способ, которым частенько пользуются на африканском континенте.

Возьмите широкую миску или другую посуду, в центр поставьте тяжелую чашку, а в саму миску налейте воду - чашка при этом не должна всплыть. Затяните миску сверху пищевой плёнкой, сверху на чашку поставьте груз, а миску - на солнце. Под действием солнечных лучей вода будет испаряться и попадать в виде очищенного конденсата в чашку.

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