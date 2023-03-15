Как отклеить край скотча без проблем - узнайте в материале.

Вероятно, многие из вас сталкивались с незначительной, но при этом весьма раздражающей трудностью, когда на мотке скотча не могли найти его конец. Чтобы вам не надо было долго страдать с поиском ногтями почти незаметного края липкой ленты на рулоне, опишем несколько лайфхаков, как зацепить скотч.

Ранее мы писали, как правильно заклеить окна скотчем, чтобы они уцелели после взрыва.

Как найти край скотча - легкие и простые способы

Знание о том, как распутать скотч, пригодится любому человеку, чтобы сберечь свое время и нервы. Раскроем простые, но весьма эффективные способы, как отклеить край скотча:

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Для первого способа вам надо взять фломастер (желательно темного цвета) или же хорошо подточенный обычный карандаш. Чтобы край скотча стал видимым, выбранной канцелярской принадлежностью надо провести по поверхности липкой ленты, и на месте стыка сразу же прилипнет фломастерная краска или кусочки графита от карандаша.

Чтобы найти конец скотча, нужно взять немного любого вещества, которое имеет консистенцию порошка: для этого хорошо подойдет мел, сода или мука. Затем следует по поверхности липкой ленты провести пальцем, который будет в порошке, или же просто макнуть в него моток скотча. После этого его конец сразу станет заметным из-за образовавшейся белой линии на краю скотча, где всегда остается небольшое количество липкого клея, который нельзя просто почувствовать пальцами, но маленькие частички легко к нему пристают.

Если использовать эти способы и лайфхаки, то вам не придется лишний раз нервничать из-за поиска края скотча, ведь фломастеры или мука точно есть в каждом доме.

Как зацепить скотч - советы, как не потерять его конец

Существует один весьма надежный метод, суть которого кроется в том, чтобы вообще не потерять край скотча и потом не заниматься его мучительными поисками. Для этого надо после каждого окончания пользования липкой лентой не забывать прикрепить на ее конец любой небольшой предмет, который будет препятствовать приклеиванию скотча к самому себе.

В качестве такого "предохранителя" можно использовать монету, скрепку, спичку или небольшую бумажку. Неплохим вариантом будет сгибание крайнего хвостика скотча вдвое, что тоже помешает ему прилипнуть к ленте. Также после работы со скотчем можно приклеить обратно его конец, но сделать это надо со сдвиганием от оси намотки немного в сторону, так чтобы край липкой ленты торчал с катушки на несколько миллиметров.

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