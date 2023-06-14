Отмыть нагар с решетки может оказаться сложной задачей, особенно если он уже старый. Лучший способ избежать проблемы - профилактика.

После приготовления вкусных блюд всегда наступает не самый приятный этап кулинарии - мытье посуды, и готовка на костре или гриле не являются исключением. Поэтому мы расскажем, как легко отмыть решетки для барбекю, чтобы они всегда были в хорошем состоянии, и в следующий раз вы могли без лишних проблем снова жарить мясо и овощи.

Чем натереть решетку для гриля - нагар не появится

Как и в любом другом деле, лучший способ чего-то избежать - попытаться предотвратить возникновение проблемы. И в нашем случае это правило тоже работает.

Чтобы избежать появления нагара, решетку для гриля следует натереть растительным маслом или кусочком сала перед приготовлением блюд. Это должно помешать еде приставать к решетке и обгорать, и позволит избежать применения дополнительных усилий при чистке.

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Чем отмыть нагар с решетки - простые способы

Есть несколько способов, как очистить чугунную решетку для гриля (и из других материалов тоже):

накаливание до высоких температур;

замочить в воде;

почистить с помощью подручных средств;

использовать средство для чистки решетки гриль.

Кстати, существуют специальные металлические щеточки для этих целей, и в независимости от способа чистки рекомендуем такой обзавестись. А в случае с чугунными решетками, покрытыми эмалью (такие обычно используются в газовых грилях) и вовсе нужно использовать только их. Ведь другие металлические приспособления (тот же нож) могут повредить эмаль, что сильно уменьшит срок службы решетки.

Один из способов чистки любой решетки - раскалить ее на огне. Если речь о газовом гриле, тогда разогрейте его до сильного жара и оставьте с закрытой крышкой на какое-то время. 10-15 минут достаточно, чтобы прилипшая еда "высушилась" до состояния золы, и ее легко можно было вычистить металлической специальной щеткой.

А если вы использовали обычные решетки на костре - такой способ тоже подойдет. Подержите ее на огне еще раз (только без еды, естественно), остатки пищи обгорят, и вы сможете легко их соскрести с помощью щетки.

Но когда развести костер вам уже нечем, да и газ в гриле закончился, тогда отправьте решетку в воду (или хотя бы накройте мокрым полотенцем). Нагар и прочие загрязнения размокнут, и вы сможете без особых усилий помыть потом решетку.

Кстати, главный лайфхак во всей этой истории заключается в том, чтобы начинать чистку шампуров и решеток сразу после приготовления блюд. И не забывайте их насухо вытирать, дабы не появлялась ржавчина.

Средство для чистки решетки гриль из бабушкиного блокнота

К подручным методам борьбы с нагаром можно отнести соду и лимон (или столовый уксус). Чтобы приготовить раствор, возьмите:

стакан соды;

стакан воды;

сок двух средних лимонов.

Смешиваем все ингредиенты, заливаем решетку этим раствором и оставляем на несколько часов (на ночь было бы идеально). После этого протираем ее губкой, а остатки нагара счищаем при помощи металлической щеточки.

Соду допустимо использовать и без лимонного сока - просто насыпьте ее на решетку, слегка смочите водой и трите губкой, пока та не заблестит.

Также отдельно эффективен и уксус. Смешайте его с водой в пропорциях один к одному, нанесите на решетку, оставьте на 10-15 минут, а затем протрите.

Если вы только-только закончили готовить, и гриль еще не остыл, можно использовать лук. Разрезаем пополам и натираем решетку. Его сок относительно легко растворит жир. Но это вариант не поможет для борьбы со старыми загрязнениями.

В качестве альтернативы попробуйте залить решетку кока-колой. Ортофосфорная кислота в ее составе хорошо борется с загрязнениями, и раньше мы уже рассказывали, как очистить кока-колой унитаз. Для гриля она тоже отлично подойдет. Поместите решетку в напиток на два часа, после чего немного потрите металлической щеткой и смойте водой.

И, напоследок, если вы не доверяете "дедовским" методам, в магазинах можно купить средство для чистки решетки гриль, и придерживаясь инструкции, почистить ее от загрязнений. Цены на них разные, можно найти и за 200 грн, и за 1200. Все зависит от производителя, объема и материала решетки.

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