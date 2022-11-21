От чего зависит легкость чистки яиц и что делать, чтобы скорлупа легко снималась - узнайте в материале УНИАН.

Многие люди хоть раз в жизни сталкивались с ситуацией, когда вареное яйцо плохо чистится. Кто-то сетует на несоблюдение технологии варки, а кто-то на свежесть яиц. УНИАН выяснил, как варить яйца правильно и как их потом быстро почистить.

Ранее мы говорили о том, как определить свежесть яиц.

Почему яйца плохо чистятся - причины

Влиять на качество и скорость чистки яиц могут разные факторы:

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свежесть - только что снесенные и вообще свежие яйца чистятся хуже тех, что несколько дней лежат в холодильнике;

- только что снесенные и вообще свежие яйца чистятся хуже тех, что несколько дней лежат в холодильнике; неправильная варка - из-за резкой смены температур яйца тоже могут не хотеть "отставать" от скорлупы.

Прежде, чем варить яйца, необходимо убедиться, что они пригодны в пищу - посмотрите на срок годности, опустите яйцо в стакан - если оно не всплыло наверх, значит его можно смело готовить.

Сколько варить яйца, чтобы они хорошо чистились

Многие шеф-повара рассказывают о том, как правильно варить яйца, чтобы потом их можно было быстро и просто почистить. Технология простая:

за 15-20 минут до варки достать яйцо из холодильника;

поставить на плиту воду и вскипятить ее;

опустить яйцо в кипящую воду и варить на среднем огне;

по готовности яйца опустить его на 10-15 минут в холодную воду.

Полезный лайфхак: если вы переживаете, что яйца все равно будут чиститься плохо, добавьте в воду 1 ч.л соды во время варки. Она повысит щелочность и позволит яйцу легко "отойти" от скорлупы.

Учитывайте, что варить яйца совсем свежие и те, которым 2-3 дня, не стоит - они будут плохо чиститься. Лучше использовать продукт, который лежит в холодильнике 5-7 дней или дольше. Если уж все-таки вам пришлось варить свежие яйца, проткните их канцелярской кнопкой со стороны тупого угла перед варкой - этот метод позволит быстро их почистить потом.

Как легко очистить вареные яйца - лайфхаки

Если вы правильно сварили яйцо, выполняя все рекомендации выше, то у вас не возникнет проблем с его очисткой. Существует интересный способ - нужно положить яйцо на стол, легка на него надавить и прокатить по столу, продолжая надавливать ладонью. Скорлупа сама слезет с яйца и останется на столе.

Второй способ, скорее, зрелищный - им можно повеселить детей. Вам нужно взять яйцо в скорлупе, обстучать его с разных сторон и покатать по столу - на яйце появится сеточка из трещин. На остром конце яйца нужно отковырять скорлупу примерно в 1 см, а на тупом конце - 2 см. В итоге вам останется только зажать яйцо в кулаке и дунуть в него со стороны острого конца - вуаля - яйцо "выскочит" из скорлупы.

Совет: всегда начинайте чистить яйца с тупого конца - там образовывается воздушный карман и скорлупе легче "отходить" от белка.

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