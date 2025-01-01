Врач рассказал, что делать, если случилось страшное похмелье - как снять симптомы и облегчить состояние.

Сильные попойки на праздники часто заканчиваются не очень весело: в лучшем случае будет легкое похмелье, в худшем - тяжелое. Что делать в этой ситуации? Врач-гастроэнтеролог Станислав Кравчук специально для читателей УНИАН рассказал, как снять похмелье и помочь организму восстановиться, а также как не допустить такого состояния.

Ранее мы рассказывали, как правильно пить водку и чем ее закусывать.

Что помогает от похмелья до того, как оно наступило

Похмелья можно избежать, если придерживаться нескольких правил застолья.

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Пить в меру

По словам Станислава Кравчука, безопасной дозы спиртного не существует: "Согласно международным стандартам, только количество употребления 1-2 стандартные дозы алкоголя в неделю считается несущим наименьший риск. Одна стандартная доза - это примерно 14 граммов чистого спирта (например, такое количество есть в бокале вина, небольшой бутылке пива или в 1 рюмке крепкого алкоголя)".

Пить достаточно воды

Часто люди во время застолья пьют алкоголь, когда испытывают жажду, а не потому, что хотят выпить. "Важно, чтобы возле бокала с алкоголем также был стакан с водой, и человек мог достаточно употреблять воды во время застолья - нужно пить много воды", - говорит врач.

Правильно закусывать

Благодаря жирной пище алкоголь медленнее усваивается, и эффект опьянения наступает позже. Но если сочетать жирную и жареную пищу с алкоголем, то на пищеварительную систему организма будет большая нагрузка, прежде всего, на поджелудочную железу и печень.

Если злоупотреблять алкоголем и жирной пищей, то может возникнуть острый панкреатит. Я не советую закусывать большим количеством жирной и жареной пищи. Не стоит перегибать палку с жирным мясом (например, свининой) и колбасами. Стоит есть овощи, а также все, что из них можно приготовить,

- советует гастроэнтеролог.

Не смешивать алкоголь

Как известно, сильное похмелье может быть, если смешивать разные виды алкоголя. По словам врача, чем больше алкоголь имеет добавок (красителей, ароматизаторов) и сивушных масел - тем сильнее будет похмелье. Также, если в алкоголе есть пузырьки, то он интенсивнее усваивается, и человек быстрее пьянеет.

Чем снять похмелье - советы врача

В ситуации, когда на утро совсем плохо, волнует лишь одно - как быстро снять похмелье. На самом деле нет волшебного средства от похмелья, поскольку это состояние, во время которого организм из-за алкоголя имеет две проблемы:

- дегидратация - то есть, потеря жидкости;

- накопление токсичных соединений, прежде всего - ацетальдегида.

Поэтому нужно принимать меры, которые устранят эти проблемы и помогут улучшить самочувствие.

Чтобы облегчить состояние похмелья, важно выспаться, пить много жидкости и съесть немного того, что легко усваивается, например, кашу, банан, вареные яйца, нежирное мясо (курятина, индейка),

- советует гастроэнтеролог.

Хорошее лекарство от похмелья, которое поможет улучшить состояние, в частности, уменьшить головную боль - это прогулка и холодный душ.

Во время похмелья не стоит пить рассол, предупреждает врач, поскольку там много соли, которая будет способствовать дальнейшей дегидратации. Что касается лекарств от похмелья, то это обычно смесь аспирина и какого-то витамина, и их нельзя назвать "чудодейственными" - они не лечат. Они лишь симптоматически убирают головную боль.

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