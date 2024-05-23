Рассказываем, какая отрава от муравьев точно поможет вам прогнать насекомых.

Чаще всего муравьи появляются в доме из-за несоблюдения правил чистоты. Делятся такие насекомые на два типа - фараоновы и домовые. Первые не могут жить без человека, вторые могут, поэтому обитают в нежилых помещениях, а в квартиру ходят за едой. УНИАН расскажет, как избавиться от муравьев вне зависимости от их вида.

Почему так популярна борная кислота от муравьев

Такое средство от муравьев в доме используют практически все - во-первых, его легко можно купить в аптеке, во вторых очень просто готовится пресловутая борная кислота от муравьев - пропорции можно отмерить "на глаз", а ингредиенты точно есть в любом холодильнике.

Суть в том, чтобы смешать 100 мл кислоты с двумя столовыми ложками сахара и размешать это все в 100 мл воды. Многие используют вариант еще проще - 2 вареных яичных желтка + 10 гр борной кислоты. Во втором случае приманку нужно скатать в шарики и разложить по кухне и дождаться, когда муравьи ее съедят - борная кислота разрушит пищеварительную систему насекомого, и оно погибнет.

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Такое средство от муравьев в доме раньше было очень эффективным, а сейчас многие хозяйки жалуются на отсутствие результата. Возможно, насекомые эволюционируют и приобретают иммунитет или же сама борная кислота потеряла в качестве.

Как избавится от муравьев в доме по-другому

Каждый может пойти и купить любой гель, ловушку от насекомых - отрава от муравьев на любой вкус и цвет продается в хозяйственных магазинах. Однако не хуже, чем "химия", себя показали и народные средства от муравьев в доме:

Уксус или нашатырь - залить средством гнездо муравьев, чтобы убить матку и личинок, а также обработать уксусом\нашатырем все поверхности в дома (так муравьи потеряют свой собственный след и уйдут в поисках более привлекательных условий для жизни).

- залить средством гнездо муравьев, чтобы убить матку и личинок, а также обработать уксусом\нашатырем все поверхности в дома (так муравьи потеряют свой собственный след и уйдут в поисках более привлекательных условий для жизни). Эфирное масло гвоздики, корицы, полыни, лаванды - пропитать маленькие кусочки ткани и разложить в разных местах квартиры, где были замечены муравьи.

- пропитать маленькие кусочки ткани и разложить в разных местах квартиры, где были замечены муравьи. Сода - смешать с сахаром и водой, разлить в несколько емкостей и расставить по квартире. Если муравьи выпьют такое угощение, то умрут из-за химической реакции внутри организма.

- смешать с сахаром и водой, разлить в несколько емкостей и расставить по квартире. Если муравьи выпьют такое угощение, то умрут из-за химической реакции внутри организма. Чеснок и острый перец - разложить кусочки специи по квартире и периодически натирать ими проблемные труднодоступные места, откуда ползут муравьи.

Логика абсолютно всех методов, рекомендующих, как избавиться от муравьев в частном доме или в квартире, заключается в том, чтобы перекрыть другим запахом аромат феромонов насекомого, а также уничтожить гнездо.

Именно поэтому первое, что вы должны постараться сделать - найти его, иначе даже убивая поодиноких путешественников, вы все равно будете страдать от насекомых. Так что, лучшее средство от муравьев в квартире - ваша наблюдательность, отсутствие брезгливости и продукты с сильным запахом и составом.

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