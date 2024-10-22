Отлично помогают бороться с куриными блохами различные растения - к примеру, полынь.

Блохи в курятнике, равно как и крысы, не является чем-то неординарным, однако бороться с проблемой нужно быстро. Грызуны могут навредить птице, а куриные блохи очень опасны и чрезвычайно быстро размножаются. УНИАН расскажет, чем травить блох в курятнике и как избавиться от крыс.

Как вывести блох у курей в курятнике - народные методы

Перед тем, как разбираться в том, как избавиться от блох в курятнике, давайте поговорим откуда они могут там появиться и как понять, что птица заражена. Среди причин появления этих насекомых выделяют низкое качество подстилок и заражение от дикой птицы. А вот симптомы могут быть следующими:

куры стали вести себя очень нервно,

птица быстро теряет массу,

на теле появились расчесанные места,

резко снизилось количество яиц.

Кстати, о появлении у птиц блох может свидетельствовать и чрезмерно частое "купание" в песке.

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Но как вывести блох у курей в курятнике и не навредить птице? Рассказываем о рабочих народных методах.

Посыпьте гнезда и полы золой. Это средство очень не нравится блохам, к тому же оно обладает дезинфицирующими свойствами. Чтобы вылечить кур, можете сделать ванночки из золы - насыпьте ее в емкости и расставьте в сарае - птица будет "купаться" и избавится от блох.

Отлично помогают бороться с куриными блохами различные растения - к примеру, полынь. Вам подойдут как свежие или высушенные ветки - разложите их по периметру и в самих гнездах. Если взять ее негде, на помощь придут эфирные масла лаванды или чайного дерева. Вы можете помыть водой с ними сарай и распылить немного раствора на гнезда и другие поверхности.

Также можно время от времени опрыскивать помещение настойки из листьев грецкого ореха, пижмы, или тысячелистника. Но помните о чистоте, если в курятнике грязно, ни один из этих способов не поможет избавиться от блох надолго, еще и мухи появятся.

Кстати, расскажем как избавиться от мух в курятнике. Наиболее эффективным средством станет ловушка из яблочного уксуса. Налейте в миску яблочный уксус, влейте немного жидкого мыла и поставьте емкость в углу. Мухи прилетят на запах уксуса, но из-за мыла утонут в воде.

Как бороться с крысами в курятнике

Теперь поговорим о том, что делать с грызунами. Это очень важно не только для защиты корма, но и для безопасности птицы, ведь иногда крысы нападают. Есть несколько проверенных методов борьбы с ними.

Во-первых, крысы не переносят резкий запах мяты. Так что обязательно разложите свежие листья мяты или используйте мятное эфирное масло в местах, где крысы могут залезть в курятник. А в углах можете оставить кусочки ткани, смоченные в масле мяты.

Во-вторых, отличными средствами от крыс являются зола и известь. Можете посыпать порошком золы, смешанным с известью, пол курятника особенно вдоль стен и возле возможных лазеек. Крысы ненавидят ходить по такой смеси, ведь она оставляет им ожоги на лапах.

Места потенциального вторжения грызунов лучше заделать монтажной пеной. Если через эти отверстия поступает воздух, установите там решетки. Это поможет вам избавиться от крыс в курятнике.

Теперь давайте обсудим, как поймать крысу в курятнике. Вы можете установить ловушку с приманкой. Отлично подойдет механический капкан, а в качестве приманки используйте арахисовое масло, кусочки сыра или хлеб. Но будьте осторожны, размещая капкан - важно, чтобы в него не угодили сами куры.

Чтобы не убивать крысу, можете приобрести ловушку, которая захлопнется, как только грызун окажется внутри. Купить их можно в хозяйственном магазине.

А чтобы крысы не совались в курятник в будущем, обязательно вычищайте остатки еды и помет.

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