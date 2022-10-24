Как бороться с конденсатом на окнах и предотвратить его появление - узнайте в материале УНИАН.

Иногда пластиковые окна начинают "плакать" - это значит, что на них скапливается конденсат, который стекает по стеклу и превращается в лужу на подоконнике. Происходит это по целому ряду причин, о которых необходимо знать, чтобы эффективно бороться с таким явлением. УНИАН расскажет, как устранить запотевание пластиковых окон.

Ранее мы говорили о том, как утеплить пластиковые и деревянные окна на зиму.

Почему потеют пластиковые окна и что делать - советы

Стоит понимать, что осенью и зимой температура внутри помещения выше, чем снаружи, но окна все равно остаются холодными. Если в комнате влажно, то некая часть этой влаги концентрируется в воздухе и оседает на стеклах мелкими каплями. Игнорировать такую проблему нельзя, но прежде, чем ее решать, важно понять причину:

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окно недостаточно герметично - теплый воздух быстро выходит наружу, а стекла постоянно потеют;

- теплый воздух быстро выходит наружу, а стекла постоянно потеют; подоконник и шторы - если подоконник широкий, а шторы тяжелые, это мешает нормальной циркуляции воздуха;

- если подоконник широкий, а шторы тяжелые, это мешает нормальной циркуляции воздуха; старая сантехника или протекающая крыша - любые подобные неисправности становятся причиной сырости в квартире;

- любые подобные неисправности становятся причиной сырости в квартире; источники влаги - часто конденсат на окнах образуется, если люди сушат белье в квартире или не включают вытяжку во время приготовления еды;

- часто конденсат на окнах образуется, если люди сушат белье в квартире или не включают вытяжку во время приготовления еды; наличие комнатных цветов - большое их количество увеличивает концентрацию влаги в воздухе, от этого окна потеют;

- большое их количество увеличивает концентрацию влаги в воздухе, от этого окна потеют; высокий уровень влаги в квартире - он накапливается в воздухе и оседает на стеклах;

- он накапливается в воздухе и оседает на стеклах; брак конструкции - в некачественных МПО влага скапливается внутри стеклопакета, убрать ее не получится;

- в некачественных МПО влага скапливается внутри стеклопакета, убрать ее не получится; стеклопакет с одной камерой - такие окна мгновенно охлаждаются и очень сильно потеют.

После того, как вы выяснили, в чем причина "плачущих" окон, стоит начать думать о том, как убрать конденсат с пластиковых окон. Ничего не делать нельзя - большое количество влаги станет причиной распространения грибка, а для вас - проблем со здоровьем.

Что нужно делать, чтобы не было конденсата на окнах - рекомендации

В первую очередь, нужно выяснить, какой уровень влажности в вашей квартире. Идеальный показатель - в диапазоне 30-50%, при таком уровне человек чувствует себя хорошо, а стекла не потеют. Также важно отрегулировать температуру - от +18°С до +24°С - оптимальное значение.

Для того, чтобы конденсат на окнах скапливался меньше или вообще исчез, попробуйте следовать рекомендациям:

чаще проветривайте комнату минимум 15-20 минут в день;

сушите мокрые вещи на балконе;

всегда готовьте еду со включенной вытяжкой;

минимизируйте количество растений в квартире;

регулярно протирайте окна сухой тряпкой.

Если приведенные выше методы не помогли, то вам стоит обратиться к специалистам, чтобы они посмотрели на ваши окна. Возможно, удастся отделаться "легким испугом" и лишь герметично заделать все щели. В ином случае придется устанавливать новые стеклопакеты, но в таком случае выбирайте модели с двумя-тремя камерами - такие конструкции замерзают очень редко.

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