Иногда пластиковые окна начинают "плакать" - это значит, что на них скапливается конденсат, который стекает по стеклу и превращается в лужу на подоконнике. Происходит это по целому ряду причин, о которых необходимо знать, чтобы эффективно бороться с таким явлением. УНИАН расскажет, как устранить запотевание пластиковых окон.
Ранее мы говорили о том, как утеплить пластиковые и деревянные окна на зиму.
Почему потеют пластиковые окна и что делать - советы
Стоит понимать, что осенью и зимой температура внутри помещения выше, чем снаружи, но окна все равно остаются холодными. Если в комнате влажно, то некая часть этой влаги концентрируется в воздухе и оседает на стеклах мелкими каплями. Игнорировать такую проблему нельзя, но прежде, чем ее решать, важно понять причину:
- окно недостаточно герметично - теплый воздух быстро выходит наружу, а стекла постоянно потеют;
- подоконник и шторы - если подоконник широкий, а шторы тяжелые, это мешает нормальной циркуляции воздуха;
- старая сантехника или протекающая крыша - любые подобные неисправности становятся причиной сырости в квартире;
- источники влаги - часто конденсат на окнах образуется, если люди сушат белье в квартире или не включают вытяжку во время приготовления еды;
- наличие комнатных цветов - большое их количество увеличивает концентрацию влаги в воздухе, от этого окна потеют;
- высокий уровень влаги в квартире - он накапливается в воздухе и оседает на стеклах;
- брак конструкции - в некачественных МПО влага скапливается внутри стеклопакета, убрать ее не получится;
- стеклопакет с одной камерой - такие окна мгновенно охлаждаются и очень сильно потеют.
После того, как вы выяснили, в чем причина "плачущих" окон, стоит начать думать о том, как убрать конденсат с пластиковых окон. Ничего не делать нельзя - большое количество влаги станет причиной распространения грибка, а для вас - проблем со здоровьем.
Что нужно делать, чтобы не было конденсата на окнах - рекомендации
В первую очередь, нужно выяснить, какой уровень влажности в вашей квартире. Идеальный показатель - в диапазоне 30-50%, при таком уровне человек чувствует себя хорошо, а стекла не потеют. Также важно отрегулировать температуру - от +18°С до +24°С - оптимальное значение.
Для того, чтобы конденсат на окнах скапливался меньше или вообще исчез, попробуйте следовать рекомендациям:
- чаще проветривайте комнату минимум 15-20 минут в день;
- сушите мокрые вещи на балконе;
- всегда готовьте еду со включенной вытяжкой;
- минимизируйте количество растений в квартире;
- регулярно протирайте окна сухой тряпкой.
Если приведенные выше методы не помогли, то вам стоит обратиться к специалистам, чтобы они посмотрели на ваши окна. Возможно, удастся отделаться "легким испугом" и лишь герметично заделать все щели. В ином случае придется устанавливать новые стеклопакеты, но в таком случае выбирайте модели с двумя-тремя камерами - такие конструкции замерзают очень редко.