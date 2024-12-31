Обыкновенный столовый уксус поможет вернуть блеск и здоровье локонам.

Женщины в большинстве своем хотят выглядеть привлекательно, для этого ухаживают не только за лицом и телом, но и за волосами. В интернете часто рекомендуют такое средство как уксус для волос - считается, что он поможет улучшить состояние локонов. УНИАН выяснил, как его использовать и для чего.

В чем помогает уксус для ополаскивания волос

Парикмахер-стилист Алена Никифорова в комментарии УНИАН рассказала, чем полезен уксус для волос - как использовать его и в каких случаях. Она считает, что косметический уксус может помочь справиться с перхотью, обладает антибактериальным действием, благодаря ему возможно уменьшение зуда кожи головы.

Есть разные виды косметического уксуса, например, яблочный уксус для волос. В нем содержится целый комплекс витаминов, аминокислот и других полезных элементов. В частности, в нем есть витамины А, С, Е, витамины группы В, благодаря которым волосы могут стать крепкими по всей длине. Есть там также витамины РР, которые должны эффективно действовать против выпадения волос. Еще косметический уксус содержит микроэлементы - К, Са, Mg, P, Na, которые способны поддерживать здоровое состояние волос. Кроме того, в средстве содержатся аминокислоты, в том числе аргинин, лизин, которые должны питать и укреплять волосяную луковицу и оптимизируют работу липидного слоя.

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Эксперт говорит, что уксус для волос можно использовать не только для блеска, но и в том случае, если человеку не подошел шампунь. Симптомами такой ситуации могут быть зуд и воспаления. Важно перед применением этого средства прочитать инструкцию, чтобы знать, это уже готовый раствор, или его еще надо развести в воде.

Если человеку не подошел шампунь, а есть уксус для волос, можно поступить так:

Распылить средство на кожу головы, а также по длине волос.

Немного втереть уксус.

Смыть средство.

Никифорова считает, что косметический уксус успокаивает зуд и уменьшает воспаление. Также из инструкции становится ясно, как правильно наносить яблочный уксус для волос - нужно ли смывать его. По словам стилиста, делать это необходимо всегда.

Можно ли использовать столовый уксус для волос

Стилист предостерегает - обыкновенный яблочный уксус для волос в не разведенном виде использовать нельзя - из-за него могут возникнуть ожоги. Существует специальный косметический уксус, который делает волосы блестящими, мягкими и гладкими. В средстве соблюдены такие пропорции уксуса, которые не должны повредить кожу головы.

Как разводить яблочный уксус для волос

Кроме советов эксперта, существуют и рекомендации женщин из сети, которые уже попробовали уксус для волос - как разводить его, подскажут именно они. Наиболее оптимальным и безопасным вариантом, если нет под рукой косметического средства, считается такая пропорция - 2-3 ст.л яблочного 6% уксуса на литр воды. Таким раствором нужно ополоснуть локоны и затем смыть проточной водой.

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