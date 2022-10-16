Алоэ вера - популярное растение, которое издавна у себя дома выращивают многие украинцы. Цветок отличается простотой содержания и лечебными свойствами, поэтому он считается весьма полезным и необходимым для каждого человека. УНИАН расскажет, что любит цветок алоэ и как его правильно пересаживать.
Ранее мы говорили о том, как и когда правильно пересаживать орхидею.
Как пересадить большое алоэ в другой горшок
Если вы только что купили себе растение и хотите его пересадить, то учитывайте, что алоэ нужно оставить на 3 недели в предыдущем горшке прежде, чем пересаживать в новый. Также важно и правильно подобрать почву - субстрат должен быть легким, рыхлым, не пропускать воду и воздух. Кислотность - слабая или нейтральная, причем, лучше всего для алоэ подходит грунт для кактусов.
Процедура пересадки алоэ проста и понятна даже новичкам:
- за сутки до пересадки растение необходимо полить;
- на дно нового горшка насыпать дренаж и немного грунта;
- вытащить цветок вместе с земляным комом;
- пересадить его в новый горшок и засыпать землей.
Новый горшок лучше брать на 3 см больше предыдущего и следить, чтобы корневая шейка цветка была на 2-3 см ниже верха емкости. Сразу после пересадки алоэ поливать нельзя - лучше оставить на 3-4 дня в тени, а затем снабдить влагой.
Как пересадить алоэ отросток - правила
Лучше всего размножать столетник весной, но в домашних условиях это можно делать в любой период. Алоэ детку обнаружить несложно - отросток расположен у самих корней и имеет свои корешки. Для того, чтобы отделить детку, достаньте растение из горшка, предварительно полив его. Отделите отросток вместе со стеблем от основного корня и пересадите его в увлажненный песок.
Как правильно посадить отросток алоэ без корней - советы
Садоводы используют разные способы, чтобы пересадить алоэ-детку в новый горшок. Вы можете:
- отрезать или отщипнуть у основания листок;
- подсушить его 3-4 дня;
- поместить в емкость, заполненную сырым песком, на глубину 1-2 см;
- периодически увлажнять грунт, но не допускать повышенной влажности.
Когда растение окрепнет, его можно пересадить в маленький горшок с землей для кактусов.
Альтернативный вариант пересадки - метод с черенками. В этом случае вам нужно обрезать вытянувшийся суккулент, поместить его в воду или питательный субстрат. Затем, когда алоэ повзрослеет, его можно разместить в маленьком горшке. Помните, что первые несколько дней растение поливать нельзя, как и держать его на открытом солнце.