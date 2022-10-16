В какой горшок лучше пересадить алоэ и что делать с растением без корней - узнайте в материале УНИАН.

Алоэ вера - популярное растение, которое издавна у себя дома выращивают многие украинцы. Цветок отличается простотой содержания и лечебными свойствами, поэтому он считается весьма полезным и необходимым для каждого человека. УНИАН расскажет, что любит цветок алоэ и как его правильно пересаживать.

Ранее мы говорили о том, как и когда правильно пересаживать орхидею.

Как пересадить большое алоэ в другой горшок

Если вы только что купили себе растение и хотите его пересадить, то учитывайте, что алоэ нужно оставить на 3 недели в предыдущем горшке прежде, чем пересаживать в новый. Также важно и правильно подобрать почву - субстрат должен быть легким, рыхлым, не пропускать воду и воздух. Кислотность - слабая или нейтральная, причем, лучше всего для алоэ подходит грунт для кактусов.

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Процедура пересадки алоэ проста и понятна даже новичкам:

за сутки до пересадки растение необходимо полить;

на дно нового горшка насыпать дренаж и немного грунта;

вытащить цветок вместе с земляным комом;

пересадить его в новый горшок и засыпать землей.

Новый горшок лучше брать на 3 см больше предыдущего и следить, чтобы корневая шейка цветка была на 2-3 см ниже верха емкости. Сразу после пересадки алоэ поливать нельзя - лучше оставить на 3-4 дня в тени, а затем снабдить влагой.

Как пересадить алоэ отросток - правила

Лучше всего размножать столетник весной, но в домашних условиях это можно делать в любой период. Алоэ детку обнаружить несложно - отросток расположен у самих корней и имеет свои корешки. Для того, чтобы отделить детку, достаньте растение из горшка, предварительно полив его. Отделите отросток вместе со стеблем от основного корня и пересадите его в увлажненный песок.

Как правильно посадить отросток алоэ без корней - советы

Садоводы используют разные способы, чтобы пересадить алоэ-детку в новый горшок. Вы можете:

отрезать или отщипнуть у основания листок;

подсушить его 3-4 дня;

поместить в емкость, заполненную сырым песком, на глубину 1-2 см;

периодически увлажнять грунт, но не допускать повышенной влажности.

Когда растение окрепнет, его можно пересадить в маленький горшок с землей для кактусов.

Альтернативный вариант пересадки - метод с черенками. В этом случае вам нужно обрезать вытянувшийся суккулент, поместить его в воду или питательный субстрат. Затем, когда алоэ повзрослеет, его можно разместить в маленьком горшке. Помните, что первые несколько дней растение поливать нельзя, как и держать его на открытом солнце.

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