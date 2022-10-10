Как понять, что нужно пересадить орхидею, и сделать это, не навредив цветку - узнайте в материале УНИАН.

Цветущая орхидея - истинное украшение домашнего сада. Этот цветок растет во многих квартирах, но, как и другие культуры, периодически нуждается в пересадке. УНИАН расскажет, как и когда нужно пересаживать орхидею в горшок побольше, а также что делать с только что купленным растением.

Зачем нужна пересадка орхидеи в новый грунт

Опытные садоводы говорят, что пересаживать цветок в новую почву необходимо по нескольким причинам:

через 1-2 года после покупки в магазине, так как за это время почва сгниет;

если почва в горшке остается влажной в течение 1-2 недель;

если вы заметили, что произошло поражение корневой системы - она почернела, а листья пожелтели;

если корни растения выросли из горшка.

В случае, когда ваша орхидея цветет, листья не желтеют и не вянут, а само растение чувствует себя хорошо, трогать его не нужно. Такой внешний вид говорит о том, что еще пару лет цветок спокойно проживет в имеющейся емкости.

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Когда нужно пересаживать орхидею в горшок побольше - советы

После того, как орхидея начнет цвести, у нее появляются новые листья и корни. Чаще всего это происходит в феврале, а если орхидея не цвела, то весной. Летом и зимой цветок пересаживать нельзя - он находится в состоянии покоя.

Выбирая новый горшок, отдавайте предпочтение экземплярам, которые максимум на 5 см больше предыдущей емкости. Слишком большие брать не стоит, потому что, во-первых, если в горшке будет много почвы и мало корней, то грунт слеживается, воздухообмен затрудняется, что может привести к гибели корней и самого растения. Во-вторых, в больших горшках усиливается рост листьев и корней, но цветение замедляется.

Правильная пересадка орхидеи - пошаговая инструкция

Самый распространенный вариант емкости для орхидея - пересадка ее в пластиковый горшок диаметром 12 см. Корни орхидей способны к фотосинтезу, для этого им нужен солнечный свет, который пропускает прозрачный горшок, в отличие от всех остальных видов емкостей. Совсем маленький цветок можно посадить в пластиковый стаканчик, сделав в нем дренажные отверстия.

Технология пересаживания цветка следующая:

полить почву в старом горшке и аккуратно достать орхидею;

очистить корни от остатков мха, грязи и другой ненужной органики;

погрузить орхидею в теплую воду на 30 минут;

удалить засохшие и сгнившие корни, распутать, если они плотно сплелись;

просушить цветок на воздухе 6 часов.

Почву для орхидеи лучше покупать в специализированном магазине и засыпать его в горшок до того, как там окажется растение. Сам горшок поставить в горячую воду, чтобы субстрат ею напитался. Оставить на ночь, затем слить жидкость. Горшок вымыть, на дно высыпать дренаж, поместить растение в горшок и засыпать грунтом.

После пересадки поставить орхидею в тень, периодически опрыскивать листья водой, а полить лучше всего через 4-5 дней после пересадки. Через месяц можно внести первые удобрения.

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