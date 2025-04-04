Всего несколько шагов позволят уменьшить энергопотребление устройства.

Бойлер давно стал незаменимым в домах украинцев. Полезно знать, как легально экономить свет при использовании этой техники.

Это особенно важно в период, когда горячая вода отключена и без этого устройства не обойтись.

Как экономить электричество на бойлере - все возможные способы

Бойлер способен потреблять много электроэнергии, однако некоторые нюансы помогут уменьшить платежки. При покупке бойлера выбирайте тот, в котором есть режим экономного потребления.

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Также не забывайте вовремя чистить устройство от отложений и накипи. Если они появятся на поверхности ТЭНа, то это ухудшит работу техники. В то же время его очистка приведет к уменьшению энергозатрат. К тому же это продлит "жизнь" бойлера, что тоже более выгодно.

Во время эксплуатации экономить электричество с бойлером тоже можно - в первую очередь отрегулируйте температуру воды. На самом деле мало кому нужен кипяток и можно уменьшить температуру, а с ним и энергопотребление, без утраты комфорта. Стоит потратить несколько дней, чтоб определить достаточный уровень. Обычно 50-55 градусов хватает.

Если у вас небольшой бойлер, то можно использовать его по потребности, а не держать постоянно включенным. Однако этот лайфхак не работает для баков на 100 литров - нагревание такого количества воды с нуля каждый раз потребует больше энергии, чем просто работа устройства в дежурном режиме.

В случае с небольшими бойлерами можно приобрести таймер (реле времени). Если правильно выставить, то вода будет нагреваться к вашему пробуждению и возвращению домой с работы. В более дорогих моделях может быть встроена соответствующая программа.

Ранее УНИАН рассказывал, нужно ли сливать воду с бойлера и когда это необходимо делать.

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